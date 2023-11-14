Emre Karayel ve Gizem Demirci’den müjdeli haber! 'İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir'
Kardeşlerim dizisiyle izleyici karşısına çıkan Emre Karayel, sekiz yıl aşk yaşadığı iç mimar Gizem Demirci ile 2020 yılında dünyaevine girmişti. Bir yıl sonra ilk çocukları Can’ı kucağına alan çiftten müjdeli haber geldi.
Emre Karayel ile Gizem Demirci, 2021 yılında oğulları Can'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamışlardı.
GÜZEL HABERİ DUYURDU
51 yaşındaki oyuncu, eşinin ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından güzel haberi veren Karayel, yayınladığı fotoğraflara, "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notunu düştü.
"MÜMKÜNSE KIZ OLSUN"
Nazar boncuklu paylaşımda, "Mümkünse kız olsun" ve "Sağlıkla doğsun" etiketleri dikkat çekti.
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