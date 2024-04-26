Nihal Candan kimdir, ne iş yapıyor? Fenomen Nihal Candan kaç yaşında, aslen nereli, babası kim?
Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 16 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Ancak olayların iç yüzü daha da karmaşık hale geliyor. Nihal Candan'ın, iddialara göre "anoreksiya nervoza" adı verilen hastalığa yakalandığı ve sadece 37 kiloya düştüğü söyleniyor.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya kadar düşmüştü. Durumunun ciddiyet kazanması üzerine dün (25 Nisan 2024) hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde gerekli tedavisinin yapılamayacağına dair doktor raporu sonrasında tahliyesine karar verildi. Peki Nihal Candan kimdir, ne iş yapıyor?
TAHLİYE EDİLDİ!
Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçen yıl fenomenlere yönelik dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına karıştıkları iddiasıyla dikkat çekmişti. Ucuz otomobil vaadiyle birçok kişiyi dolandırdıkları öne sürülen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınmış ve 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Ancak, Nihal Candan'ın cezaevindeki tutukluluğu, anoreksiya nevroza teşhisi konulmasıyla yeni bir boyut kazandı.
Nihal Candan'ın tutukluluğu sırasında yeme alışkanlığının bozulması ve 37 kiloya kadar düşmesi üzerine, cezaevindeki sağlık koşullarının yeterli olmamasıyla ilgili endişeler ortaya çıktı. Doktorların cezaevinde tedavinin yetersiz olduğuna dair görüş bildirmesinin ardından mahkeme, Nihal Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.
NİHAL CANDAN KİMDİR?
Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Nihal Candan, Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.
7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.
NİHAL CANDAN SERVETİ NE KADAR?
Nihal Candan'ın mal varlığı ve serveti hakkında çeşitli iddialar bulunsa da resmi açıklama yer almıyor.
Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.
NİHAL CANDAN'IN HAKAN BABASI KİMDİR?
Bahar Candan'ın babası Doç. Dr. Hakan Candan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı. Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda Karaman Gündem adlı yerel gazetede köşe yazıyor.
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