Nihal Candan kimdir, ne iş yapıyor? Fenomen Nihal Candan kaç yaşında, aslen nereli, babası kim?

TAHLİYE EDİLDİ!

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçen yıl fenomenlere yönelik dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına karıştıkları iddiasıyla dikkat çekmişti. Ucuz otomobil vaadiyle birçok kişiyi dolandırdıkları öne sürülen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınmış ve 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Ancak, Nihal Candan'ın cezaevindeki tutukluluğu, anoreksiya nevroza teşhisi konulmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Nihal Candan'ın tutukluluğu sırasında yeme alışkanlığının bozulması ve 37 kiloya kadar düşmesi üzerine, cezaevindeki sağlık koşullarının yeterli olmamasıyla ilgili endişeler ortaya çıktı. Doktorların cezaevinde tedavinin yetersiz olduğuna dair görüş bildirmesinin ardından mahkeme, Nihal Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.