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Bahar Candan kimdir ve kaç yaşında? Yurt dışı gezileri ile dikkat çeken Bahar Candan ne iş yapıyor? Ne kadarlık serveti var?

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Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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Bahar Candan kimdir ve kaç yaşında? Yurt dışı gezileri ile dikkat çeken Bahar Candan ne iş yapıyor? Ne kadarlık serveti var?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından sık sık yaptığı yurt dışı gezileri ve ünlü otellerden yaptığı paylaşımlarla Bahar Candan da dikkatlerin üzerine toplanmasına neden oldu. Peki Bahar Candan kimdir, kaç yaşında ve serveti ne kadar? İşte detaylar…

İsmini katıldığı stil yarışması ile duyuran Bahar Candan, ilginç tavırları, konuşması ve sosyal medya paylaşımları ile gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla da konakladığı ünlü oteller ve sık sık çıktığı yurt dışı gezileriyle dikkatleri üzerine toplayan Bahar Candan, Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin tutuklanması ile birlikte iyice merak konusu haline dönüştü. Peki Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar…

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan , 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Bahar Candan aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı, Nihal Candan'ın ise kız kardeşidir. Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor.

Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunuyor.

Bahar Candan şarkı denemesinde de bulundu 2017 yılında "İşte Benim Stilim" programında "Dondurma Gibisin" şarkısını seslendirdi. Şarkı o dönem oldukça ilgi görmüştü.

BAHAR CANDAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Bahar Candan'ın serveti hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi açıklamanın gelmesi ile birlikte haberimize eklenecektir.

BAHAR CANDAN'IN BABASI HAKAN CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan'ın babası Doç. Dr. Hakan Candan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı. Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda Karaman Gündem adlı yerel gazetede köşe yazıyor.

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