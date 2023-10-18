Gazze'deki hastane katliamına tepkiler çığ gibi! "Katilsin İsrail kahrol İsrail"

SİMGE SAĞIN: Bu korkunç görüntüleri bütün dünyaya izletiyorlar. Bu caniliği durdurmaya kimsenin gücü yetmiyor mu? Bu nasıl bir insanlık suçudur? Hastane bombalamak nasıl bir cibiliyetsizliktir? Gerçekten çok üzgünüm! Ne yazacağımı şaşırdım resmen.