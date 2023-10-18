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Şebnem Dönmez'in acı kaybı! Ayakta zor durdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.10.2023
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Şebnem Dönmez’in acı kaybı! Ayakta zor durdu

Şebnem Dönmez anne acısıyla sarsıldı. Pıhtı atması nedeniyle 2 aydır yoğun bakımda olan Saadet Dönmez 72 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu cenazede dostları ve sevenlerinin desteğiyle ayakta zor durdu.

Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Kuzey Güney, Medcezir, Avlu, Son Yaz, Zemheri gibi birçok başarılı projede yer alan Şebnem Dönmez annesi Saadet Dönmez'i kaybetti.

Ünlü oyuncu iki aydır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören annesinin vefatıyla sarsıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazar sabahı yaşam savaşı kaybeden 72 yaşındaki Saadet Dönmez, son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu dostları ve sevenlerinin desteğiyle ayakta zor durdu.

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