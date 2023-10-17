İsrail Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni vurdu! 500’den fazla can kaybı...

İşgalci İsrail büyük bir ablukaya aldığı Gazze'de büyük bir savaş suçu işledi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısında en az 500 kişi hayatını kaybetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de vurduğu ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında, "Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İSRAİL'E ÇOK SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı: "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz."

SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ

Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Mamedani Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi.

Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

CAN KAYBI EN AZ 500

Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında, İsrail ordusunun Mamedani Hastanesi'ne saldırısında en 500 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.