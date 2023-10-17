Barış için yürüdüler! Mankenlerden savaşa hayır pankartlı tepki!

Son iki yıldır verdiği sosyal mesajlarla öne çıkan bir gelinlik ve abiye firması önemli bir konuya daha el attı. Daha önceki senelerde terör ve kadına şiddet konularını gündemine alan firma sahipleri Tülay Ersoy ve Gülay Turan kardeşler, bu kez de "Aşk" temasıyla sergiledikleri koleksiyonlarında "Savaşa Hayır" vurgusu yaptı. Podyuma çıkan Özge Ulusoy ve diğer mankenler, dünyada yaşanan savaşların sona ermesi dileğiyle pankart açtı.