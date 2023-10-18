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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım! Gazze'de hastane bombardımanı: İşte kare kare İsrail zulmü

Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail, Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Soykırımcı İsrail sivillerin yer aldığı hastaneyi hedef alarak yüzlerce sivili katletti. İşte Gazze'deki hastane bombardımanı sonrası gelen ilk fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 18.10.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 09:02
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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım! Gazze’de hastane bombardımanı: İşte kare kare İsrail zulmü

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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım! Gazze’de hastane bombardımanı: İşte kare kare İsrail zulmü
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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım! Gazze’de hastane bombardımanı: İşte kare kare İsrail zulmü
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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım! Gazze’de hastane bombardımanı: İşte kare kare İsrail zulmü
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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım! Gazze’de hastane bombardımanı: İşte kare kare İsrail zulmü