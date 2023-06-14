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Mehmet Ali Erbil’den tepki toplayan paylaşım! “Sana yakışmadı”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Mehmet Ali Erbil’den tepki toplayan paylaşım! “Sana yakışmadı”

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olan Mehmet Ali Erbil, tepki toplayan bir paylaşıma imza attı. Bir süredir kontrol amaçlı hastanede olan ünlü komedyen Instagram sayfasından paylaştığı ‘garibanlara suşi’ göndermesiyle tepki topladı.

Geçtiğimiz senelerde evinde düşerek rahatsızlanan ve kaçış sendromu hastalığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Ali Erbil, uzun süre sonra sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşmasının ardından sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan komedyen paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Mehmet Ali Erbil, şimdi ise hastane paylaşımıyla tepkilerin hedefi haline geldi. Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü sunucu, yemek yerken paylaştığı fotoğrafıyla gündem oldu.

Hastanede sushi yiyen ve 'Garibanların hastane yemeği' yazan Erbil, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Erbil'in paylaştığı ve garibanları tiye aldığı bu fotoğraf sosyal medyada birçok kullanıcıyı sinirlendirdi ve bazı kullanıcılar, "Bu paylaşım sana yakışmadı" ifadelerinde bulundu.

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