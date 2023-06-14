Mehmet Ali Erbil’den tepki toplayan paylaşım! “Sana yakışmadı”

Erbil'in paylaştığı ve garibanları tiye aldığı bu fotoğraf sosyal medyada birçok kullanıcıyı sinirlendirdi ve bazı kullanıcılar, "Bu paylaşım sana yakışmadı" ifadelerinde bulundu.

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