Şarkıcı Kobra Murat'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek! "Erdoğan Romanların kalbini kazandı"

"O bir cumhur o bir reis o bir kral" diyen Kobra Murat, "Cumhurbaşkanımıza tüm Trakya hayran. Bir kere üstümüzden 'çingene' kelimesini kaldırdı. Artık herkes bize imrenerek bakıyor. Reis dünyaya şanımızı, şöhretimizi, sevgimizi, ilgimizi, Türkiye'mizin cennet olan bütün güzelliklerini sergiliyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN