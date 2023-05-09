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Şarkıcı Kobra Murat'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek! "Erdoğan Romanların kalbini kazandı"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Şarkıcı Kobra Murat’tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destek! Erdoğan Romanların kalbini kazandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da miting düzenledi. 3 ilde de coşku üst seviyedeydi. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. A Haber'e konuşan roman sanatçı Murat Divandiler, Erdoğan'a Roman'lara sağladığı imkanalardan dolayı teşekkür etti. "Üstümüzden 'çingene' kelimesini kaldırdı" diyen Kobra Murat, "Reis dünyaya şanımızı, şöhretimizi, sevgimizi, ilgimizi, Türkiye'mizin cennet olan bütün güzelliklerini sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trakya çıkarmasında aynı güne 3 ili sığdırdı. İlk durağı kırklareli'de erdoğan'ı on binler karşıladı.

Vatandaşlar miting alanına akın etti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara harçlık veren Başkan Erdoğan'a miting boyunca eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği AK Parti seçim şarkısını söyledi. Miting sonunda AK Parti Kırklareli milletvekili adayları tanıtıldı. Erdoğan daha sonra resmi sosyal medya hesabı üzerinden miting görüntülerini paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın 2. durağı ise Edirne oldu. Buradada coşku üst seviyedeydi. Erdoğan çocuklarla yakından ilgilendi onlara harçlık verdi.

Miting alanındaki coşku vatandaşın cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

A Haber' konuşan roman sanatçı Murat Divandiler namı diğer Kobra Murat Erdoğan'a Roman'lara sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.

"O bir cumhur o bir reis o bir kral" diyen Kobra Murat, "Cumhurbaşkanımıza tüm Trakya hayran. Bir kere üstümüzden 'çingene' kelimesini kaldırdı. Artık herkes bize imrenerek bakıyor. Reis dünyaya şanımızı, şöhretimizi, sevgimizi, ilgimizi, Türkiye'mizin cennet olan bütün güzelliklerini sergiliyor." dedi.

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