Romanlardan CHP'ye aday listesi tepkisi! Parti binasına yürüdü
Romanlardan oluşan bir grup, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için CHP'nin aday listesinde yer alamadıklarını iddia ederek CHP İstanbul il binası önünde basın açıklaması yaptı.
Siyasi partiler, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) sundu. Adaylar açıklandıktan sonra CHP'nin aday listelerinde İstanbul'dan Roman bir adayın olmaması, bir grup Roman vatandaş tarafından Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Binası önünde protesto edildi. Grup, 'Romanlar meclise' şeklinde slogan attı.
Grup adına açıklama yapan tiyatro oyuncusu İstanbul Roman Platformu sözcüsü İlker Kalay, "Tarih boyunca ötekileştirilen ve yok sayılan Romanlar bir çok alanda ayrımcılığa uğramış ve ağır bedeller ödemişlerdir. Zaman içerisinde bu durum insan hakkı ihlallerine sebep vermekte ve dünyanın her yerinde aşılması güç derin sosyolojik travmalar ortaya koymaktadır. Tarih sahnesinde her zaman yok sayılan Roman toplumu Türkiye'de en önemli en kadim halk topluluklarından birisidir. Toplumun geleneksel örf adetleri dili ve kültürü bulunmaktadır. Romanlar her kesim ve tüm halk toplulukları tarafından da sosyal kabulün içindedirler. Buna rağmen hala kronikleşmiş sorunlarını aşamamakta ve Roman meselesini gündeme getirememektedir" dedi.
Romanların çok sayıda sorunu olduğunu ifade eden Kalay, "İstanbul'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Roman yurttaşın temsiliyeti önemlidir. Sorunların çözümü noktasında İstanbul'dan sadece bir kıvılcımla tüm Türkiye'yi aydınlatacak ve seçimlerin seyrini değiştirecek hamle Romanların siyasi eğilimleri ile seçime katılımı olacaktır. İstanbul seçimlerinde 27 bin 300 oyla AK Parti'den oy getiren Romanlar, İstanbul seçimlerinin seyrini değiştirdiği gibi genel seçimlerde de bu bakış açısını korumak istiyor. Aynı zamanda kendinden birilerini de mecliste görmek istiyor" şeklinde konuştu. Açıklama sonrası grup alkış ve slogan atarak olaysız şekilde dağıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? 2023 MEB nisan ara tatil tarihleri açıklandı mı?
- Hangi şair, çocukluğunda Cihangir Camii'nin minaresinde ezan okumuştur?
- 2010'da İngiltere'de 14.144 erkekle yapılan "Tarihin en ünlü bıyıkları" temalı anketin sonucunda ilk onda hangisinin bıyığı yer almamıştır?
- FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin erkek milli futbol takımı art arda ikişer kere şampiyon olmuştur?
- "Saçma sözler söylemek boşa konuşmak" anlamına gelen deyim hangisidir?
- Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı?
- Torba yasa son dakika! EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?
- Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Giresunspor maçı şifreli mi?
- Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? NET - BRÜT HESABI...
- 8.506 TL öğrencilere ödenecek! %33 zam geldi! Ödemeler arttı, iş arayan öğrenciler dikkat! 6 ayda 51.000 TL keseye konacak! 9 ay boyunca...
- SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! Gün gün listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...
- Survivor Kardelen kimdir, elendi mi, yarışmaya devam edecek mi? Acun Ilıcalı son durumu açıkladı!