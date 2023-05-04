CHP’den Romanları aşağılayan ırkçı afiş! AK Parti’den sert tepki: “14 Mayıs’ta Romanlar bu afişe sandıkta cevap verecek”

CHP'NİN TEK ROMAN ADAYI İSTİFA ETMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'nin milletvekili aday listelerinde hiçbir Roman vatandaşına yer verilmemesini gerekçe göstererek, CHP üyeliğinden kısa bir süre önce istifa etmişti.

Purçu daha sonra yaptığı açıklamada, Romanların CHP'ye değil AK Parti'ye oy vereceğini kaydetmişti.

Purçu, Kılıçdaroğlu'nun Roman aday gösterilmemesi konusunda ise "Listelerde sıkıntı var. Birçok kesim yok, listelere koyamadık" itirafını aktarmıştı.

İstifasında tepkisini "Bahar gelecek derken Romanlar kışı yaşadı" sözleriyle dile getiren Purçu, şunları söylemişti:

"ROMANLAR CHP'YE OY VERMEYECEK"



"Genel Başkanımıza da söyledim. Romanların çoğu 'CHP'ye oy vermeyeceğim' diyor. Ben ne yapayım şimdi? Genel Başkanım bir açıklama yapın, dedim. Romanlar oy vermeyecek bize. Sen kendi yakınını ya da belli bir kimliği görmediğinde oy atar mısın mesela? AK Parti'den dört tane milletvekili adayı var. Dolayısıyla diyor ki hani CHP'den de yok, AK Parti'ye yüklenecek millet.

Bunu aslında partime söyledim. Bakın efendim tepki var. Bize vermeyecekler oyu, dedim. Kemal Bey de bana listelerde bir eksiklik olduğunu söyledi. Listelerde sıkıntı olduğunu söyledi. 'Listelerde sıkıntı var Özcan Bey' dedi. Yani 'Birçok kesim yok, listelere koyamadık' dedi. 'Bunlardan birisi de Romanlar' dedi.'

"PAZARLIK LİSTE DIŞI BIRAKTI"



Listelere çok yoğun bir talep olduğuyla alakalı bilgim var. İttifakta ciddi pazarlıklar olduğunu biliyorum. Bu yüzden de işte Romanları, Balkan göçmenlerini bazı bölgelerde Kürt vatandaşlarımızı temsil eden isimlerin listelerinde olmadığıyla ilgili bilgiler aldık. Yani sebebi de işte bu yoğun talep ve ittifak partilerinin kendi aralarındaki pazarlık süreci. Yüzde 1 bile oy almayan partilere ciddi oranda milletvekilleri verildi. Yani en büyük sebebi de bu. Şimdi İzmir'de Balkan göçmenleri tepkili, İzmir'deki Kürtler tepkili. Kazanacak yerden milletvekilleri yok onların da. Yani diğer illerde de aynı şekilde, ciddi bir tepki var. İzmir'de seçilecek yerde benim gördüğüm aday yok. Onların da tepkilerini alıyorum. Mardinliler çok kızgın mesela.

"ROMAN EYLEM PLANI YOK OLDU"



Cumhuriyet Halk Partisi de ilk defa Roman Eylem Planı yaptı. Ne oldu şimdi? Bu eylem planı da yok oldu. Yani eylem planını bitirmiş olduk. CHP olarak. Çünkü bir tane adayımız yok. Bütün partilerin, Roman konusuna daha hassas, daha içtenlikle, daha hassasiyetle yaklaşılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de ilk defa yani bu hükümet Roman açılımı ve Roman Eylem Planları hazırladı. Bu tarihi bir belgedir. Teşekkür ediyoruz dedim"