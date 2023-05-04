CHP'den Romanları aşağılayan ırkçı afiş! AK Parti'den sert tepki: “14 Mayıs’ta Romanlar bu afişe sandıkta cevap verecek”
Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine giderken CHP tarafından organize edilen ve toplumu ötekileştiren bir afiş gündeme bomba gibi düştü. CHP'nin İzmir Menemen'de gerçekleştirdiği mitingdeki skandal afişte Roman vatandaşlar açık açık aşağılandı. 7'li ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Romanlarla birlikte resmedildiği karikatür büyük tepkiye neden olurken AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'den sert yanıt geldi. Bekle, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir." mesajını verdi. Ayrıca Bekle “14 Mayıs’ta Romanlar bu afişe sandıkta cevap verecek” dedi.
14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala CHP'nin İzmir Menemen'de gerçekleştirdiği mitingde afiş üzerinden büyük bir skandala imza atıldı.
Büyük tepki toplayan afişte Roman vatandaşlar açık açık aşağılandı.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: ROMAN ÇOCUĞUNU BİLE DOMUZ BURUNLU OLARAK RESMEDEN BU ZİHNİYET!
AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle, duvara asılan dev Roman karikatürüne tepki göstererek, ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir.'' ifadelerine yer verdi.
"ROMANLAR 14 MAYIS'TA BU AFİŞİ UNUTMAYACAK"
CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Tarım Mitingi'nde, Romanları karikatüre eden ve bir binaya asılı dev pankartla ilgili açıklamalarda bulunan Cemal Bekle ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş Romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs'ta, Romanlar, bu afişi unutmayacak, sandıkta cevap verecektir." dedi.
ÇELİMSİZ, ESMER, KISA DARBUKACI VE DİLENCİ OLARAK RESMEDİLDİ
Bekle sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yıllarca, CHP zihniyetinin ayrımcılık yaparak 'esmer vatandaş' diyerek aşağılamaya çalıştığı Romanlar, 2023 yılında Romanları yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti tarafından, yine ırkçı bir şekilde resmedilmiştir. Seçimlerde Romanlardan aday dahi göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti, şimdi de Romanları çelimsiz, zayıf, esmer, kısa, darbukacı ve dilenci olarak resmetmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir. Romanları bu şekilde gören bir zihniyetin Roman vekil adayı göstermemesini şimdi daha iyi anlıyoruz. Romanlar size gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir."
CHP'NİN TEK ROMAN ADAYI İSTİFA ETMİŞTİ
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'nin milletvekili aday listelerinde hiçbir Roman vatandaşına yer verilmemesini gerekçe göstererek, CHP üyeliğinden kısa bir süre önce istifa etmişti.
Purçu daha sonra yaptığı açıklamada, Romanların CHP'ye değil AK Parti'ye oy vereceğini kaydetmişti.
Purçu, Kılıçdaroğlu'nun Roman aday gösterilmemesi konusunda ise "Listelerde sıkıntı var. Birçok kesim yok, listelere koyamadık" itirafını aktarmıştı.
İstifasında tepkisini "Bahar gelecek derken Romanlar kışı yaşadı" sözleriyle dile getiren Purçu, şunları söylemişti:
"ROMANLAR CHP'YE OY VERMEYECEK"
"Genel Başkanımıza da söyledim. Romanların çoğu 'CHP'ye oy vermeyeceğim' diyor. Ben ne yapayım şimdi? Genel Başkanım bir açıklama yapın, dedim. Romanlar oy vermeyecek bize. Sen kendi yakınını ya da belli bir kimliği görmediğinde oy atar mısın mesela? AK Parti'den dört tane milletvekili adayı var. Dolayısıyla diyor ki hani CHP'den de yok, AK Parti'ye yüklenecek millet.
Bunu aslında partime söyledim. Bakın efendim tepki var. Bize vermeyecekler oyu, dedim. Kemal Bey de bana listelerde bir eksiklik olduğunu söyledi. Listelerde sıkıntı olduğunu söyledi. 'Listelerde sıkıntı var Özcan Bey' dedi. Yani 'Birçok kesim yok, listelere koyamadık' dedi. 'Bunlardan birisi de Romanlar' dedi.'
"PAZARLIK LİSTE DIŞI BIRAKTI"
Listelere çok yoğun bir talep olduğuyla alakalı bilgim var. İttifakta ciddi pazarlıklar olduğunu biliyorum. Bu yüzden de işte Romanları, Balkan göçmenlerini bazı bölgelerde Kürt vatandaşlarımızı temsil eden isimlerin listelerinde olmadığıyla ilgili bilgiler aldık. Yani sebebi de işte bu yoğun talep ve ittifak partilerinin kendi aralarındaki pazarlık süreci. Yüzde 1 bile oy almayan partilere ciddi oranda milletvekilleri verildi. Yani en büyük sebebi de bu. Şimdi İzmir'de Balkan göçmenleri tepkili, İzmir'deki Kürtler tepkili. Kazanacak yerden milletvekilleri yok onların da. Yani diğer illerde de aynı şekilde, ciddi bir tepki var. İzmir'de seçilecek yerde benim gördüğüm aday yok. Onların da tepkilerini alıyorum. Mardinliler çok kızgın mesela.
"ROMAN EYLEM PLANI YOK OLDU"
Cumhuriyet Halk Partisi de ilk defa Roman Eylem Planı yaptı. Ne oldu şimdi? Bu eylem planı da yok oldu. Yani eylem planını bitirmiş olduk. CHP olarak. Çünkü bir tane adayımız yok. Bütün partilerin, Roman konusuna daha hassas, daha içtenlikle, daha hassasiyetle yaklaşılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de ilk defa yani bu hükümet Roman açılımı ve Roman Eylem Planları hazırladı. Bu tarihi bir belgedir. Teşekkür ediyoruz dedim"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi, iptal olacak mı?
- Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ödenecek? Evlilik kredisi yaş şartı var mı, yok mu? 150 bin lira...
- MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz ve Hava okulları kaç puanla alım yapıyor?
- Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? MEB 2023 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...
- TRT TABİİ üyelik ne kadar, kaç lira olacak? TRT 1 TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var?
- 90 bin işçiye kadroda tarih sinyali geldi! Bakan açıkladı: "Taşeron işçilere söz verdim" Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, uzman çavuş ve TYP kadro...
- ÖGG sınav sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
- EYT'de kısmi emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur'luya 3600 hesabı yapıldı! Kadınlarda 50, 51, 52, 53 - Erkeklerde 55, 56, 57, 58 yaşında...
- Karın şişkinliğini anında geçiriyor! İbrahim Saraçoğlu'ndan ilaç gibi tavsiye! Meğer bağırsaklara da iyi geliyormuş...
- Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak?