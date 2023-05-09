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Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler'e taşını attı: "Kaybettiğine..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler’e taşını attı: Kaybettiğine...

Hadise, önceki akşamki Bakü konserinde yine eski eşine taşını attı. Ünlü popçu, bir hayranının “Seni kaybedenler üzülsün” sözü üzerine “Seyircim benim yerime konuşuyor” yanıtı verdi.

Hadise, önceki akşamki Azerbaycan konserinde fırtına gibi esti. Bakü Kongre Merkezi'nde sahne alan ünlü popçuyu dört bin kişi izledi.

Hadise Bakü'de sahnede bir sürpriz yaparak; arabasına yatak yorgan yükleyerek Azerbaycan'dan deprem bölgesine gelen yardımın simgesi Server Beşerli'yi sahneye davet ederek teşekkür etti.

Şarkı aralarında seyirciyle de sohbet eden ünlü popçu, geçtiğimiz Nisan'da evlenip Eylül'de boşandığı Mehmet Dinçerler'in de kulaklarını çınlattı.

'SONSUZ AŞKA İNANIYORUM'
Hadise, "Ben evliliği beceremedim ama sonsuz aşka hala inanıyorum" itirafı yaptı. Ünlü popçu, bir seyircisinin "Seni kaybedenler üzülsün" sözleri karşısında ise "Ben bir şey demedim, gördüğünüz gibi seyircim benim yerime konuşuyor" diyerek eski eşine göndermede bulundu.

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