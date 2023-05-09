Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler'e taşını attı: "Kaybettiğine..."

'SONSUZ AŞKA İNANIYORUM'

Hadise, "Ben evliliği beceremedim ama sonsuz aşka hala inanıyorum" itirafı yaptı. Ünlü popçu, bir seyircisinin "Seni kaybedenler üzülsün" sözleri karşısında ise "Ben bir şey demedim, gördüğünüz gibi seyircim benim yerime konuşuyor" diyerek eski eşine göndermede bulundu.

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