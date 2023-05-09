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Ünlü oyuncu Robert De Niro 79 yaşında 7'nci kez baba oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Ünlü oyuncu Robert De Niro 79 yaşında 7’nci kez baba oldu

ABD'li ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Robert De Niro'nun 7. kez baba olduğu belirtildi. De Niro'nun çocuğunun ismi, cinsiyeti veya annesinin kim olduğu da dahil doğumla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

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