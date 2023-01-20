Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "2023 Roman Buluşması" programında önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2023 Roman Buluşması" kapsamında düzenlenen "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Aynı sokaklarda büyüdüğümüz için can kardeşlerimsiniz. Hangi göreve geldiysem dönüp sizlere baktım. 81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye hazırlanırken bir kez daha sizlerin gönül dostluğuna, yol arkadaşlığına talibim. " dedi. Başkan Erdoğan "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz." açıklamasını yaptı. Romanlara bir de konut müjdesi veren Başkan Erdoğan, 12 ilde proje başlatılacağını ilan eti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2023 Roman Buluşması" kapsamında düzenlenen "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında hitap etti.
"İlle de Roman olsun" şarkısının sözlerini söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "Sizlere kardeşlerim diye lafın gelişi hitap etmiyorum. Çocukluğum sizlerle birlikte geçti. Aynı sokaklarda birlikte büyüdüğümüz, aynı ekmeği bölüşüp yediğimiz, aynı sevinçleri yaşadığımız, aynı hüzünleri paylaştığımız için sizler benim kandan öte can kardeşlerimsiniz. Birileri sizin adınızı sadece siyaseten anar, birileri sadece görüntü vermek için sizi selamlar, birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar ama bizim sizinle geçmişten bugüne gelen, inşallah son nefesimize kadar da sürecek olan yol arkadaşlığımız var. Bugün yüzyılın romanını birlikte yazıyoruz diye bir araya geldiğimiz güzel toplantıyla inşallah kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. Sizinle yol arkadaşlığımız, çocuklukta birlikte büyüdüğümüz sokaklarda kalmadı. Az önce izledik. Aynı sokaklarda beraber yürüdük. Hangi göreve geldiysem, hangi sorumluluğu üstlendiysem hep dönüp size baktım. Sizin için neler yapabileceğime baktım. Beyoğlu ilçe başkanlığım, İstanbul İl Başkanlığım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz. Başbakanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz. Cumhurbaşkanı olduktan sonra gösterdiğim gayretlerin şahitleri sizlersiniz. Devletin yönetim merkezi olan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde binbir renk tek millet diyerek gerçekleştirdiğimiz buluşmayı unutabilmemiz mümkün mü? Aynı şekilde Çanakkale ve Bursa'daki buluşmalarımızın coşkusunu unutabilmemiz mümkün mü? Tüm bu çalışmaları herhangi bir ideolojik dayatmayla, siyasi çakar gayesiyle değil canı gönülden yürüttük. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkemizle 81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimsenin kökenine, diline, inancına, kültürüne, meşrebine, başka herhangi bir farklılığına bakmadık. Sadece ve sadece insan sıfatıyla herhangi bir vatandaşımızın hizmetin en iyisine, eserin en güzeline layık olduğuna inandığımız için gözümüz de, kalbimiz de hep sizlere dönük oldu. Bunun için bizi çekemeyenler, patlasın, çatlasın diyoruz. Daha doğrusu ne patlasınlar, ne çatlasınlar. Sadece ibret alsınlar, örnek alsınlar, ilham alsınlar yeter diyoruz. Kardeşçe kucaklaşmak nasıl olur, eser nasıl verilir, hizmet nasıl elde edilir aynı hassasiyet ve umutla geleceğe beraberce nasıl bakılır görsünler. Biz yüzyılın romanını birlikte yazalım. Onlar da bakıp, okuyup, anlasınlar diyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye hazırlanırken bir kez daha sizlerin gönül dostluğuna, yol arkadaşlığına talibim. Şimdi buradan, benim bu çevredeki bütün kardeşlerim bilir çünkü doğup büyüdüğüm yer burası, Kasımpaşa. Kulaksız. Bu Haliç neydi, çamur deryası. Pislik. Burada kokudan geçilmezdi. Burayı elhamdülillah biz temizledik ve Haliç'ten Alibeyköy'deki taş ocaklarına bütün o pisliği bizler naklettik. Şimdiki haline biz getirdik ama bizden sonra gelenler aynı temizliği devam ettirmedikleri gibi buraya ne yazık ki pislik akıttılar. Şu çatıyı temelini, bu kardeşiniz attı. Kadir Topbaş kardeşim de bunu tamamına erdirdi. Haliç'ten öyle bir ses verin ki, İstanbul'un dört bir köşesinden ülkemizin tüm vilayetlerinden duyulsun. Biliyorum ki Romanın coşkusu da öfkesi de, sevgisi de, sesi de desteği de bir başka olur." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar ama bizi sizinle geçmişten gelen yol arkadaşlığımız var.
Aynı sokaklarda büyüdüğümüz için can kardeşlerimsiniz. Hangi göreve geldiysem dönüp sizlere baktım.
81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık.
Bizi çekemeyenler örnek alsın.
Bizler yüzyılın romanını birlikte yazalım onlarda okuyup alasınlar.
"SİZLERİN YOL ARKADAŞLIĞINA BİR KEZ DAHA TALİBİM"
Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kez daha sizlerin yol arkadaşlığına, gönül dostluğuna talibim.
Biz yüzyılın romanını birlikte yazalım onlar da bakıp, okuyup anlasınlar diyoruz.
Bir kez daha yol arkadaşlığınıza talibim. Bu Haliç kokudan geçilmezdi.
Burayı elhamdülillah biz temizledik. Haliç'ten Alibeyköy'deki taş ocaklarına bütün pisliği naklettik.
Ama bizden sonra gelenler maalesef aynı temizliği devam ettirmedikleri gibi buraya ne yazık ki pislik akıttılar.
AK Parti, Romanların gönlündeki tek parti olmuştur.
"AYRIMCI İFADELERİ KALDIRIP BİR DEVRİ GERİDE BIRAKTIK"
Bu topraklar binlerce yıldır farklı kültüre ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ama hep bereketin sembolü olarak kalmıştır. Bin yıldır bu topraklarda üzerindeki her şeyi ortak zenginliğimizin tezahürleri görerek beraberce yaşadık. Geçmişte bu ülkenin her insanı gibi Roman kardeşlerimiz de bazı sıkıntılar yaşadı. Kimi zaman hak ve özgürlükten kimi zaman maddi imkanlardan adaletsizlikten kaynaklanan sorunları gidermek hamdolsun bize nasip oldu. Mevzuatımızdan tüm ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Utanç verici ithamlarla dolu bir devri geride bıraktık. Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık.
"ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ KURUYORUZ"
İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizde sizlerden bir koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz. Ülkemizde önemli Roman sanatçılarımız bulunuyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda görev yapan Roman sanatçımız mevcuttur. Nice Roman sanatçılarımızın başarılarını keyifle, gururla takip ediyoruz. Salgın döneminde müzik susmasın diyerek 40 bine yakın müzisyenimize yakın verdiğimizi 280 milyon lira destekten en çok Roman müzisyenlerimiz yararlandı.
"SİZLERE BUGÜN BAŞKA MÜJDELERİM DE VAR"
Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız toplantı ve düzenleme ile Roman kardeşlerimizin meselelerine çözüm yolu aranmasına temin ettik. Roman kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yardımlarda her alanda destekleyici mekanizmalar kurduk. AK Parti Romanlarımızın da gönlündeki en büyük partisi olmuştur. Her seviyedeki teşkilat mensupları, milletvekilleri, belediye meclis üyelerimizle 21 yıldır sizlerle omuz omuza çalışıyoruz. İzmir Milletvekilimiz Cemal Bey, Ankara'daki TBMM'de sizlerin sesini duyuruyor. Sizlere bugün başka müjdelerim de var.
Şimdi de bir müze kuruyoruz. Kültür yolu festivallerimizde Roman müzik gruplarına özel yer veriyoruz. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla Roman kardeşlerimize yönelik sosyal gelişmeyi destekleme programı hazırlıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen Roman kardeşlerimize KOSGEB vasıtasıyla eğitim ve finans imkanı sağlıyoruz. İŞKUR'un mesleki eğitim, girişimcilik kurslarıyla toplum yararına çalışma programında Romanlarımızın en yüksek düzeyde faydalanabilmesini temin ediyoruz. Roman kadınlarımızın üretim ve pazarlama amaçlı kooperatiflere hibe desteği veriyoruz.
Dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerinizin yetişmesini temin edecek güzel sanatlar lisesini açıyoruz. Romanlarımızın kurduğu spor kulüplerini destekliyor, altyapıyı genişletiyoruz. Yoğun olarak yaşadığınız yerlerde eğitimden sağlığa, istihdamdan kamu hizmetlerinden yararlanmaya her alanda projeler yürütüyoruz. Aile sosyal destek programlarımızdan en çok yararlananların başında Roman vatandaşlarımız geliyor. Sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği halinde hayata geçirdiğimiz bu projenin kapsamı ve etkinliğini 49 ilimizde faaliyette olan sosyal dayanışma merkezlerimizle arttırıyoruz.
12 İLDE PROJE BAŞLAYACAK
Sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da 5 bin 133 konutu, park, bahçe ve spor alanlarıyla sizlere teslim etmiştik. Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projeleri bulunuyor. Hedefimiz her Romana bir yuva... Sizlere uygun ödeme imkanlarıyla her kardeşimizi modern, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine teslim ettik.
Yaşadığımız mahalleri güzelleştirmek için başka projelerimiz de var. İzmir'deki İki Çeşmelik'te evlerin cephe genişletme ve güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Önceki sene 8 Nisan tarihini ne yaptık? Romanlar Günü olarak ilan ettik ve ülke genelinde kutlama programları düzenlemesini sağlamıştık. Bugün de Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020-2030 stratejik belgesinin ilk aşama genelgesini imzaladım. Türkiye Yüzyılı'na yürürken tüm bu hazırlıkları ve daha fazlasını sizlerin hizmetine sunacağız.
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