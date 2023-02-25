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Mustafa Keser depremzedelere moral gecesinde havuza düştü! Neye uğradığını şaşırdı

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Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Mustafa Keser depremzedelere moral gecesinde havuza düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın’ın Kuşadası’na gelen depremzedeler için düzenlenen moral gecesine türkücü Mustafa Keser de katıldı. Sahneye doğru yürüdüğü sırada ayağı takılan Keser, dengesini kaybedip havuza düştü. Üzerine değiştirdikten sonra yeniden sahneye çıkan türkücü gece boyunca depremzedelerle sohbet etti.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın'ın Kuşadası'na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, dün, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi.

Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü.

Bu sırada bir genç, Mustafa Keser'i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ MUSİKİMİZLE SİZİN KARŞINIZA ÇIKAYIM"

Deprem mağdurlarına moral veren türkücü Mustafa Keser, "Allah yardımcınız olsun. Ben Elazığlıyım, Bizim oralarda 'varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemizin olduğu gibi ben de sizin yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz" dedi.

Keser ayrıca, "Allah kimseye yaşatmasın. Acınızı biliyoruz biz de zamanında Elazığ'da depremler yaşadık. Bu depremlerden ders almak ve işimizi daha düzgün yapmak gerekir. Bundan da ders almazsak yuh olsun bize" diyerek, depremzedelerle gece boyunca sohbet etti.

Mustafa Keser depremzedelere moral gecesinde havuza düştü MUSTAFA KESER DEPREMZEDELERE MORAL GECESİNDE HAVUZA DÜŞTÜ
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