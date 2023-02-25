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Mustafa Keser depremzedelere moral gecesinde havuza düştü

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Giriş: 25.02.2023 16:08
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın’ın Kuşadası’na gelen depremzedeler için düzenlenen moral gecesine türkücü Mustafa Keser de katıldı. Sahneye doğru yürüdüğü sırada ayağı takılan Keser, dengesini kaybedip havuza düştü. Üzerine değiştirdikten sonra yeniden sahneye çıkan türkücü gece boyunca depremzedelerle sohbet etti.
Mustafa Keser depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
Mustafa Keser depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
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