25 Şubat 2023, Cumartesi
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Mustafa Keser depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın’ın Kuşadası’na gelen depremzedeler için düzenlenen moral gecesine türkücü Mustafa Keser de katıldı. Sahneye doğru yürüdüğü sırada ayağı takılan Keser, dengesini kaybedip havuza düştü. Üzerine değiştirdikten sonra yeniden sahneye çıkan türkücü gece boyunca depremzedelerle sohbet etti.