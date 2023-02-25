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Müfit Can Saçıntı'yı yıkan ölüm! Annesini kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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Müfit Can Saçıntı’yı yıkan ölüm! Annesini kaybetti

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, anne acısıyla yıkıldı. Saçıntı’nın bir süredir yoğun bakımda olan annesi Güzide Saçıntı hayatını kaybetti. Ailesinden yapılan açıklamada, Güzide Saçıntı'nın bugün toprağa verileceği söylendi.

'Mandıra Filozofu', 'Babamın Ceketi' ve 'Yaşamak Güzel Şey' filmleriyle adını geniş bir kitleye duyuran 54 yaşındaki yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı, hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Güzide Saçıntı'nın uzun süredir Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

CEMEVİNDE TÖREN DÜZENLENECEK

Ailenin yaptığı açıklamada, Saçıntı'nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Kartal Cemevinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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