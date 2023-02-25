Müfit Can Saçıntı'yı yıkan ölüm! Annesini kaybetti
Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, anne acısıyla yıkıldı. Saçıntı’nın bir süredir yoğun bakımda olan annesi Güzide Saçıntı hayatını kaybetti. Ailesinden yapılan açıklamada, Güzide Saçıntı'nın bugün toprağa verileceği söylendi.
'Mandıra Filozofu', 'Babamın Ceketi' ve 'Yaşamak Güzel Şey' filmleriyle adını geniş bir kitleye duyuran 54 yaşındaki yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı, hayatını kaybetti.
YOĞUN BAKIMDAYDI
Güzide Saçıntı'nın uzun süredir Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.
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