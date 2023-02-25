Müfit Can Saçıntı’yı yıkan ölüm! Annesini kaybetti

'Mandıra Filozofu', 'Babamın Ceketi' ve 'Yaşamak Güzel Şey' filmleriyle adını geniş bir kitleye duyuran 54 yaşındaki yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı, hayatını kaybetti.