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Ünlü oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.02.2023
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Ünlü oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

Katıldığı bir tiyatro galasında kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören Muhlis Asan'ın vefatını sosyal medyadan paylaşan Orhan Aydın, “Ah canım kardeşim Muhlis Asan ah... Çok üzgünüm.. Böyle olmamalıydı.. Toprağın çiçekler kokacak..” dedi.

17 Ocak'ta Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde sahnelenen bir tiyatro oyununun galasına davet edilen oyuncu Muhlis Asan, oyun öncesi kalp krizi geçirdi.

Galaya katılan Muhlis Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım" diyerek salondan ayrılmıştı.

Galadan ayrıldıktan sonra ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaşmış; kaldırıldığı hastanede yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

Yoğun bakımda tedavi gören Muhlis Asan'ın vefatını sosyal medyadan paylaşan Orhan Aydın, "Ah canım kardeşim Muhlis Asan ah... Çok üzgünüm.. Böyle olmamalıydı.. Toprağın çiçekler kokacak.." dedi.

Orhan Aydın, "Muhlis Asan kardeşimi 26 Şubat Pazar günü öğlen 13.15'te Şişli Camisi'nden sonsuzluğa uğurluyoruz" açıklamasını yaptı.

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