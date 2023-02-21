5 evini depremzedeler için açan İbrahim Tatlıses’ten çağrı: Şimdi yaraları sarma zamanı
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çağrısına destek verdi. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in ardından İbrahim Tatlıses de Bodrum’da bulunan 5 evini depremzedeler için açtı. “İmkanınız varsa siz de evlerinizi açın” diyen sanatçı, sosyal medyada çağrıda bulundu.
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle sallandı. Binlerce kaybın olduğu büyük felaket, ünlüler camiasına da yas getirdi.
Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni başlattıkları "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi.
'EVİM YUVAN OLSUN'
Oktay açıklamasında "Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun sitesinden başvurabilirler" dedi.
BODRUM'DAKİ 5 DAİRESİNİ AÇTI
İbrahim Tatlıses bu çağrıdan sonra kızı Dilan Çıtak gibi hemen harekete geçti. Tatlıses, Bodrum'daki 5 dairesini Evim Yuvan Olsun kampanyası için açtı.
"YARALARI SARMA ZAMANI"
İbrahim Tatlıses, "Evim Yuvam Olsun kampanyasına katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ben de Bodrum'daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? e-Devlet, CBS sorgulama ekranı!
- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023 | AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak?
- 18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!
- Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler açıklandı! TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman 2023? Kazananlar ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!
- İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? YENİ KURA TAKVİMİ 2023!
- Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması
- Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?
- Tsunami uyarısı son dakika | AFAD: Sahil Şeridinden Uzak DURUN! Hatay 6.4'lük deprem tsunamiyi tetikler mi? Hangi iller uyarıldı?
- Son dakika Yıkılan bina sayısı kaç? Yaralı ve ölü var mı? Enkaz altında kaç kişi kaldı? Hatay Fay hattı kırıldı mı? Hatay'da yeni deprem | SON DURUM NE?
- Okunacak dua ve zikirler neler? Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Fatiha, Ayetel Kürsi, Ali İmran... Diyanet Şaban ayı ibadetleri
- ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş'ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?