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5 evini depremzedeler için açan İbrahim Tatlıses’ten çağrı: Şimdi yaraları sarma zamanı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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5 evini depremzedeler için açan İbrahim Tatlıses’ten çağrı: Şimdi yaraları sarma zamanı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çağrısına destek verdi. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in ardından İbrahim Tatlıses de Bodrum’da bulunan 5 evini depremzedeler için açtı. “İmkanınız varsa siz de evlerinizi açın” diyen sanatçı, sosyal medyada çağrıda bulundu.

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle sallandı. Binlerce kaybın olduğu büyük felaket, ünlüler camiasına da yas getirdi.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni başlattıkları "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi.

'EVİM YUVAN OLSUN'

Oktay açıklamasında "Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun sitesinden başvurabilirler" dedi.

BODRUM'DAKİ 5 DAİRESİNİ AÇTI

İbrahim Tatlıses bu çağrıdan sonra kızı Dilan Çıtak gibi hemen harekete geçti. Tatlıses, Bodrum'daki 5 dairesini Evim Yuvan Olsun kampanyası için açtı.

"YARALARI SARMA ZAMANI"

İbrahim Tatlıses, "Evim Yuvam Olsun kampanyasına katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ben de Bodrum'daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın" dedi.

Evlerini depremzedeler için açan İbrahim Tatlıses’ten çağrı EVLERİNİ DEPREMZEDELER İÇİN AÇAN İBRAHİM TATLISES’TEN ÇAĞRI

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