Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmıştı! Arda Ayten de depreme yakalandı! Üzerine dolap devrildi...

2019 yılında katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'daki evinde yakalandı. Üzerinde dolap düşen ve komşularının yardımıyla kurtulan Arda Ayten, günler sonra girdiği evinin son halini sosyal medyada gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 12:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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