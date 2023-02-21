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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmıştı! Arda Ayten de depreme yakalandı! Üzerine dolap devrildi...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmıştı! Arda Ayten de depreme yakalandı! Üzerine dolap devrildi...

2019 yılında katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'daki evinde yakalandı. Üzerinde dolap düşen ve komşularının yardımıyla kurtulan Arda Ayten, günler sonra girdiği evinin son halini sosyal medyada gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 12:23
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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik büyük ödülü kazanmıştı! Arda Ayten’de depreme yakalandı! Üzerine dolap devrildi...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat tarihli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik büyük ödülü kazanmıştı! Arda Ayten’de depreme yakalandı! Üzerine dolap devrildi...

2019 yılında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılıp 1 milyon TL kazanan Arda Ayten de depreme Hatay'daki evinde yakalandı. Üzerine dolap devrilen Ayten, komşularının yardımıyla kurtuldu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik büyük ödülü kazanmıştı! Arda Ayten’de depreme yakalandı! Üzerine dolap devrildi...

Arda Ayten, deprem felaketinden günler sonra evine girdi. Fenomen yarışmacı, karşılaştığı manzarayı takipçileriyle paylaştı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik büyük ödülü kazanmıştı! Arda Ayten’de depreme yakalandı! Üzerine dolap devrildi...

"ALTINDA KALDIĞIM DOLAP"

Instagram hesabından odasında üzerinde devrilen dolabın fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, "Altında kaldığım dolap arkadaşlar" mesajını yazdı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik büyük ödülü kazanmıştı! Arda Ayten’de depreme yakalandı! Üzerine dolap devrildi...

"UMARIM KİTAPLARIMI KURTARABİLİRİM"

Milyoner'de kazandığı ödül ile kurduğu kütüphanenin son halini de paylaşan Arda Ayten, "Milyoner'den kazandıklarımla kurduğum kütüphanemdi. Defalarca önünde yayın yapmıştık. Umarım kitaplarımı kurtarabilirim. 20 yıllık emekti" notunu düştü.