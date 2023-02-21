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Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor 2023 Barış Telli ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor 2023 Barış Telli ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

"Survivor Barış neden yok, elendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2023'ün kadrosunda yer alan Barış Telli'nin yeni bölümde neden yer almadığı merak ediliyor. Peki, Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor 2023 Barış Telli ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

"Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor 2023 Barış Telli ayrıldı mı, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor Barış Telli elendi mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle iki haftalık ara veren yarışma Survivor 2023 parkur mücadelelerine kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor 2023 Barış Telli ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

21 Şubat Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla depremi öğrenen Survivor yarışmacıları konseyde gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR BARIŞ TELLİ ELENDİ Mİ?

Survivor 2023 yarışmacılarının depremi öğrendiği anlar sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenlerin parkur mücadeleleri de kaldığı yerden devam etti.

Kahramanmaraş depremi nedeniyle dizi ve yarışmalara iki haftalık bir ara verilmiş, Survivor da bu kararla yayınlarını ertelemişti. 21 Şubat 2023 Salı akşamı oynanan dokunulmazlık mücadelesiyle rekabetin tekrar başladığı Survivor'da elenen isimler de merak edildi.

BARIŞ TELLİ ELENDİ Mİ, BIRAKTI MI?

Survivor Barış Telli elendi mi sorusu da merak edilen detaylardan birisi oldu. Engelli yarışmacı Barış Telli, etkili performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı.

Barış Telli'nin Survivor'dan elendiği yönündeki haberler henüz netlik kazanmadı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor eleme konseyinde eleme adaylarından seçilen bir kişi adaya veda ediyor.

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