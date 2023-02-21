"Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor 2023 Barış Telli ayrıldı mı, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor Barış Telli elendi mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle iki haftalık ara veren yarışma Survivor 2023 parkur mücadelelerine kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor 2023 Barış Telli ayrıldı mı, açıklama geldi mi?