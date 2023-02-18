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146. saatinde enkazdan kurtarılan Eylül hayranı olduğu Hayrettin ile konuştu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.02.2023
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146. saatinde enkazdan kurtarılan Eylül hayranı olduğu Hayrettin ile konuştu

Felaketin 146. saatinde Gaziantep’te enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Eylül, önceki gün hayranı olduğu komedyen Hayrettin ile görüntülü konuştu. Minik kızın gülüşü, milyonlarca liraya bedeldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde çıkarılan Eylül, mucizelerin isimlerinden biri olmuştu. Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 12 yaşındaki Eylül Kılıç, çıkartıldığında ekiplerin "Aç mısın?" sorusuna verdiği "Hayır tokum, yemek yedim" şeklindeki yanıtla da milyonların yüreğine dokunmuştu.




SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlığının iyi olduğu öğrenilen minik kız, önceki gün hayranı olduğu komedyen Hayrettin Karaoğuz ile görüntülü konuştu. Hayrettin'in konuşma sırasında sosyal medyasından paylaştığı Eylül, "Sen hep gül" dedirtti.




ACIMIZ ORTAK
10 ilimizi etkileyen asrın felaketinde ünlüler yaraları sarmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden beri afetzedelerle iletişim halinde olan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün soluğu Hatay'da aldı. Hatay'a yardım götüren Tanrısevsin, çocuklarla buluşarak onlara moral verdi. Yardımsever oyuncu, depremzedelere tek tek sarılarak acılarına ortak oldu. Ayrıca ünlü oyuncu, gün boyu durmak nedir bilmeden yardımları afetzedelere dağıttı.




SOSYAL MEDYA KIZGINLIĞI...
Yardım ulaştırmak adına deprem bölgelerine tek tek giden Gizem Karaca, sosyal medya hesabından isyan etti. Karaca, bazı insanların sosyal medyada bu olayı çabuk unutup, normalleşme çabalarıyla ilgili kızgınlığını dile getirdi. Güzel oyuncu öfkesini şu sözlerle ifade etti: "Normalleşme ayağına bu kadar saçma bu kadar rahat hikayeler paylaşamazsınız ya. Bu kadar kolay olamaz. Kimler neler yaşıyor ne hayatlar tekrar kurulmaya çalışıyor. Ne yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir süre daha burayı onlar için verimli kullansak olmaz mı? Gerçekten çok mu zor; bir süre daha yediğinizi, içtiğiniz, kuaförde fönlü saçlarınızı, aynada kıyafetinizi, sporunuzu, oranızı buranızı göstermemeniz"




GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketine, diğer ülkeler de kayıtsız kalmadı. Bunlardan biri de Hollanda'ydı. Hadise, geçtiğimiz gün ülkede Türkiye için yapılan ortak yayına katılıp bağış toplamıştı. Hadise, duygularını da gözyaşlarıyla şöyle anlattı: "Uyuyamadım, enkaz altındakileri yalnız bırakıyormuş gibi hissettim. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. İzleyip, bir şey yapamamak çok kötü".




TEŞEKKÜRLER
Ünlü isimler, deprem bölgesinde çalışan madencilere teşekkürlerini iletti. Demet özdemir, şu paylaşımı yaptı: "Bu zamana kadar hatta hala enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. Esra Erol ise "Bu felaketin en gözü kara, en sessiz ve isimsiz kahramanları madenci kardeşlerimiz. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağız" yorumu yaptı.




GÖZ KULAK OLDULAR
Oyuncu Özge Özder ve Aslı Tandoğan, deprem bölgesinden gelen köpeklere kucak açtılar. Sıkı dostlar, paylaştıkları bu yüzleri gülümseten kareye de "Can dostlarımızı İstanbul'a ulaştırdık. "Bana Göz Kulak Ol" himayesi altındalar. Şimdi sıra sağlık kontrollerini ve bakımlarını yapıp gerekli çip kontrollerini gerçekleştirmekti" notu düştü.

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