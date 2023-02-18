Ece Erken: Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum

"HER ŞEYİ BIRAKIP UZAKLAŞMAK İSTİYORUM"

Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşarak; "Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum. Herkes neden köylere yerleşiyor, kaçıyor büyük şehirlerden şimdi çok daha iyi anlıyorum..." ifadelerini kullandı.