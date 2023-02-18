Ece Erken: Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum
Ece Erken yaşanan deprem felaketi sonrası sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerden oldu. Yardım çağrılarını hesabından yayınlayan ünlü isim son paylaşımıyla dikkat çekti. "Herkes neden köylere yerleşiyor, daha iyi anlıyorum" diyen Erken, "Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Yaşanan depremlerin ilk gününden beri sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak yardım çağrılarında bulunan ünlü isimlerden biri de Ece Erken oldu.
Geçtiğimiz sene eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, son yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
"HER ŞEYİ BIRAKIP UZAKLAŞMAK İSTİYORUM"
Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşarak; "Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum. Herkes neden köylere yerleşiyor, kaçıyor büyük şehirlerden şimdi çok daha iyi anlıyorum..." ifadelerini kullandı.
'Yüzyılın felaketi', 6 Şubat günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu...
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