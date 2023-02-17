Kısmetse Olur Buse Doğan nereli, kaç yaşında? İlk günden dikkat çekti! Kısmetse Olur Buse kimdir?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube üzerinden yayınlanan program, yarışmacılarıyla gündem olmaya başladı. Son olarak, Kısmetse Olur'a yeni gelin adayı Buse Doğan katıldı. İzleyiciler, Kısmetse Olur Buse kimdir, kaç yaşında, nereli? sorusuna yanıt arıyor. İşte,yaışmacı hakkında merak edilenler...
"Kısmetse Olur Buse kimdir?" sorusu arama motorlarında araştırılmaya başladı. Gelin ve damat adaylarıyla gündem olan program, reyting rekorları kırıyor. YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur'da elenen yarışmacıların yerine yeni yarışmacılar geliyor. Son olarak programa yeni dahil olan Buse'nin hayatı merak edildi. İşte, Kısmetse Olur Buse Doğan hakkında detaylar...
KISMETSE OLUR BUSE DOĞAN KİMDİR?
Buse, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının kadrosunda iddialı açıklamalarıyla ilgi gördü. Buse ile Zeyd arasında yakınlaşma yaşandı. Zeyd ve Buse dans etti. Buse Doğan'ın instagram hesabı ''busseddogaan'' olarak biliniyor ve yaklaşık 2 bin takipçisi bulunuyor.
KISMETSE OLUR YENİ DAMAT ADAYI KİM?
Ozan ile Şeyda'nın yakınlaşması dikkat çekti. Ozan'dan Ayşenur da etkilendi. 29 yaşındadır. Kimya mühendisidir. Özel bir labaratuvarda çalışıyor. Aile şirketi var. Beğendiği bir aday var.
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Serinin yeni yapımı olarak izleyicileri ile buluşan Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü olmak üzere "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" resmi YouTube hesabından yayınlanmaktadır. Youtube hesabı üzerinden yeni bölümleri yayınlanmakta olan Kısmetse Olur programı her akşam saat 18.30'da izleyicileri ile buluşuyor.
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- Kısmetse Olur Buse Doğan nereli, kaç yaşında? İlk günden dikkat çekti! Kısmetse Olur Buse kimdir?
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