17 Şubat 2023, Cuma
Tüm Türkiye depremde vefat edenler için ellerini semaya kaldırdı
Miraç Kandili dolayısıyla Türkiye genelindeki camilerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. İstanbul'da başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere tüm camilerde Miraç Kandili ibadet ve dualarla idrak edildi. Vatandaşlar, namaz kılıp dua ederken, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Depremzede vatandaşlar ise kendileri için hazırlanan çadırlarda ellerini semaya kaldırdı.
Giriş Tarihi: 17.02.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 22:11
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