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Tüm Türkiye depremde vefat edenler için ellerini semaya kaldırdı

Miraç Kandili dolayısıyla Türkiye genelindeki camilerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. İstanbul'da başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere tüm camilerde Miraç Kandili ibadet ve dualarla idrak edildi. Vatandaşlar, namaz kılıp dua ederken, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Depremzede vatandaşlar ise kendileri için hazırlanan çadırlarda ellerini semaya kaldırdı.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 22:11
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Tüm Türkiye depremde vefat edenler için ellerini semaya kaldırdı

Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

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Tüm Türkiye depremde vefat edenler için ellerini semaya kaldırdı

Kentte, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere tüm camilerde Miraç Kandili ibadet ve dualarla idrak edildi.

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Tüm Türkiye depremde vefat edenler için ellerini semaya kaldırdı

İstanbul Müftülüğü tarafından Taksim Camisi'nde Miraç Kandili Kur'an-ı Kerim ve Mevlit Programı düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programda Kur'an-ı Kerim, salavat, miraç ve münacat bahri ile ilahiler okundu.

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Tüm Türkiye depremde vefat edenler için ellerini semaya kaldırdı

Programda konuşan İstanbul İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edip, miracın önemini vurguladı.

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Tüm Türkiye depremde vefat edenler için ellerini semaya kaldırdı

Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci ise program sonunda Miraç Kandili vesilesiyle ve depremlerde hayatını kaybedenler için dua yaptırdı.