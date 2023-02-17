Tüm Türkiye depremde vefat edenler için ellerini semaya kaldırdı

Miraç Kandili dolayısıyla Türkiye genelindeki camilerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. İstanbul'da başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere tüm camilerde Miraç Kandili ibadet ve dualarla idrak edildi. Vatandaşlar, namaz kılıp dua ederken, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Depremzede vatandaşlar ise kendileri için hazırlanan çadırlarda ellerini semaya kaldırdı.