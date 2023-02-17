Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremzedelere 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme yapıldı

AĞIR HASARLI VE YIKILACAK BİNA SAYISI

Şu anda 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. Bu binalarda 2 milyon 576 917 daire bulunmaktadır. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış veya acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda.

Az hasarlı ve hasarsız bina sayımız daire olarak yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında. Bunları teknik ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda yavaş yavaş binalara dönülebilecektir.

172 bin 780 çadır kurulmuş durumda, 200 binin üzerinde de çadır bölgeye sevk ediliyor. 5 bin 831 konteyner kurulmuş durumda. 75 bin konteyner ile ilgili de altyapı çalışması sürüyor, tamamlanmak üzere. Katar'dan gelen 10 bin konteyner sevk edilmeye başlandı.

Salgın hastalıkla ilgili konu sürekli gündemimizde olan bir husus. Sağlık Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Gerek aşılama çalışmalarını yürütüyor. Çadırkentlerin kurulduğu yerlerde Sağlık Bakanlığımızın bu çadırkentler ve konteynır kentlere ulaşma kararı aldık. Oralarda sağlık merkezleri oluşturulacak.

10 BİN LİRALIK DESTEK ÖDEMELERİ

Ayni bağış çalışmalarımız devam ediyor. Orada bir sorun görmüyoruz. Sorun olan varsa da AFAD aracılığı ile veya mülki idareler aracılığı ile doğrudan ulaşabilirlerse müdahil oluruz. Zarar veya hasar gören afetzedelere 10 bin TL hane başı ödememiz vardı. Biraz daha detaylandırayım. Bu 10 bin TL hane başı destek, afette yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Yani hasarsız olanlar değil; hasarsızın dışında kalan diğer alanlarla ilgilidir.

DEVLET MİLLETİNİN YANINDA: 6 MİLYAR 802 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDI

Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir."