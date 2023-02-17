Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremzedelere 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında bilgilendirme açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, arama-kurtarma çalışmalarının 200'ün altında sayıda enkazda devam ettiğini bildirdi. Refakatsiz çocuklara ilişkin de konuşan Oktay, "Şu anda 1589'dur refakatsiz çocuklarımızın sayısı. Ailelerine teslim edeni 953'dür. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız." dedi. Oktay, depremzedelere devletin 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme yaptığını da duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı.
Oktay, arama-kurtarma çalışmalarının 200'ün altında sayıda enkazda devam ettiğini bildirdi. Refakatsiz çocuklara ilişkin de konuşan Oktay, "Şu anda 1589'dur refakatsiz çocuklarımızın sayısı. Ailelerine teslim edeni 953'dür. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız." dedi. Oktay, depremzedelere devletin 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme yaptığını da duyurdu.
Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"200'ÜN ALTINDA ENKAZDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR"
"200'ün altında enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'da bir binada devam ediyor. Adıyaman'da 4, Gaziantep'te de 1 binada arama sürüyor.
Arama kurtarma boyutunda 35 bin 250 arama kurtarma personeli tüm gücüyle çalışıyor. 'Sahada arama kurtarma faaliyeti yapılmıyor' gibi bir şey söz konusu değildir. 374 bin 313 tahliye edilen kişi var.
REFAKATSİZ ÇOCUKLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME
Refakatsiz çocuklarla ilgili dedikoduya müsaade etmeyiz. 1589 refakatsiz çocuğumuz kayıt altına alındı. Çocuklardan 953'ü ailelerine teslim edildi. 1342 çocuğumuzun kimliğini belirledik, 247 çocuğun kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Ailesi hayatta olmayan yetim çocuklarımıza bakmak boynumuzun borcudur.
Çocuklarımızla alakalı son durum budur. Şunu net bir şekilde Aile Bakanlığımızı da talimatlandırılmış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, duygu yükümüz her birimiz en üst seviyede. Ailelerimizden Allah razı olsun diyorum. Çok yoğun şekilde çocukları yanlarına almak istiyor. Ama biz bu olayın sıcaklığında çocuklarımızı ailelere teslim etmekten önce, ailelerin kimliği, geçmişi, geleceği ve çocuğumuzun güven içerisinde olacağı noktasında araştırmaları yapıp, emin olduktan sonra verilebilir. Aile Bakanlığımızın yürüttüğü çalışma bu çerçevedir.
Hasar tespit çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 11 ilde tamamında sahadalar. Şimdi Sivas Gürün de var çalışma sahamızda. Çok yoğun bir çalışma sürdürülüyor.
AĞIR HASARLI VE YIKILACAK BİNA SAYISI
Şu anda 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. Bu binalarda 2 milyon 576 917 daire bulunmaktadır. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış veya acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda.
Az hasarlı ve hasarsız bina sayımız daire olarak yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında. Bunları teknik ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda yavaş yavaş binalara dönülebilecektir.
172 bin 780 çadır kurulmuş durumda, 200 binin üzerinde de çadır bölgeye sevk ediliyor. 5 bin 831 konteyner kurulmuş durumda. 75 bin konteyner ile ilgili de altyapı çalışması sürüyor, tamamlanmak üzere. Katar'dan gelen 10 bin konteyner sevk edilmeye başlandı.
Salgın hastalıkla ilgili konu sürekli gündemimizde olan bir husus. Sağlık Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Gerek aşılama çalışmalarını yürütüyor. Çadırkentlerin kurulduğu yerlerde Sağlık Bakanlığımızın bu çadırkentler ve konteynır kentlere ulaşma kararı aldık. Oralarda sağlık merkezleri oluşturulacak.
10 BİN LİRALIK DESTEK ÖDEMELERİ
Ayni bağış çalışmalarımız devam ediyor. Orada bir sorun görmüyoruz. Sorun olan varsa da AFAD aracılığı ile veya mülki idareler aracılığı ile doğrudan ulaşabilirlerse müdahil oluruz. Zarar veya hasar gören afetzedelere 10 bin TL hane başı ödememiz vardı. Biraz daha detaylandırayım. Bu 10 bin TL hane başı destek, afette yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Yani hasarsız olanlar değil; hasarsızın dışında kalan diğer alanlarla ilgilidir.
DEVLET MİLLETİNİN YANINDA: 6 MİLYAR 802 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDI
Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir."
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