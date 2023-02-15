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Sedef Avcı duygulara tercüman oldu: Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.02.2023
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Sedef Avcı duygulara tercüman oldu: Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Vatandaşlar depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken yaşanan kayıplar ülkenin yüreğini yaktı. Oyuncu Sedef Avcı, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından duygularını takipçileriyle paylaştı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem merkez üssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

İlk andan itibaren afet bölgesine yardım yağarken, ünlü isimler de tek yürek oldu. Oyuncu Sedef Avcı, tüm Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası sosyal medyada duygularını dile getirdi.

"HEPİMİZİN YÜREĞİ ENKAZ ALTINDA"

Depremin yaşattığı büyük acıyı anlatan bir görseli Instagram hesabından paylaşan Sedef Avcı, "Hepimizin yüreği enkaz altında" mesajını yazdı.

"İÇİMDE ÇOK BÜYÜK BİR AĞLAMAK VAR"

Instagram'ın hikayeler bölümünden bir paylaşım daha yapan oyuncu, "İçimde çok büyük bir ağlamak var. Bir ağacın altında oturarak hem kendime hem bütün insanlara hem börtü böceğe, kurda kuşa. Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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