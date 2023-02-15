Sedef Avcı duygulara tercüman oldu: Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum

"İÇİMDE ÇOK BÜYÜK BİR AĞLAMAK VAR"

Instagram'ın hikayeler bölümünden bir paylaşım daha yapan oyuncu, "İçimde çok büyük bir ağlamak var. Bir ağacın altında oturarak hem kendime hem bütün insanlara hem börtü böceğe, kurda kuşa. Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.