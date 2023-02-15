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Fettah Can'ı yıkan ölüm! “Hakk'ın rahmetine yürüdü”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.02.2023
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Fettah Can’ı yıkan ölüm! “Hakk’ın rahmetine yürüdü”

Fettah Can, acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir aydır yoğun bakımda tedavi gören annesi Fahriye Can'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Annesinin cenaze töreni bilgilerini de paylaşan ünlü şarkıcıya sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı.

Şarkıcı Fettah Can, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla üzücü haberi duyurdu. Fettah Can, bir aydır yoğun bakımda tedavi gören annesi Fahriye Can'ı kaybetti.

Şarkıcı, annesini cenaze töreniyle ilgili detaylar hakkında bilgi verdi.

Fettah Can, "Canımız annemiz Fahriye Can, 36 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek Hakk'ın rahmetine yürümüştür" dedi.

Annesinin cenaze töreniyle ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, "Bugün Bursa Zafer Camii'nde kılınacak öğlen namazına müteakip, Hamitler Mezarlığı'na defnedilecektir" mesajını yayınladı.

Annesini kaybeden ünlü şarkıcıya sevenleri destek mesajları verdi.

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