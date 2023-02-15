15 Şubat 2023, Çarşamba
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Deprem fırsatçıları pes dedirtti! Kiralar 4 binden 15 bine çıktı
Bu yaşanan afet, bize milletçe bir kez daha gösterdi ki, tek yürek olduğumuzda çok güçlüyüz. Hepimiz, facianın başından bu yana, elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bir şeyler yapmak için birlik olduk. Birbirimize kenetlendik ve yaralarımızı da birlikte saracağız, biliyoruz. Ama vicdan yoksunları da var ne yazık ki. O'nlar bir çuvalın içindeki çürük elmalar gibi. Kim o'nlar? Çevre illere taşınan depremzedelere, fahiş fiyata evini kiraya vermeye çalışanlar. Fiyatları, bir anda 2-3 katına çıkardılar.