Fırsatçılara örnek olacak davranış! Evlerini depremzedelere ücretsiz açtılar

Bize geri dönüş yapan 2 ev sahibi oldu. Bu dönemde fırsatçılara karşı inşallah örnek olur. Bizlere evini verip bu fırsatı tanıdılar. Bizler de evleri sıfırdan diziyoruz. Yeni bir hayat kurmaları için depremzedeler yardımcı olacağız. Ev sahipleri Dr. Abdülmelik Yıldız ve Vedat Demiral'a teşekkür etmek istiyorum. İnşallah örnek olur. Bizim bilmediğimiz ve duymadığımız evini açan insan çoktur. İnşallah bu sayısının artmasına vesile oluruz" dedi.