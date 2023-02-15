Diziler ne zaman başlayacak 2023? Televizyonlar ne zaman eskiye dönecek? Kuruluş Osman, Yürek Çıkmazı...

"Diziler ne zaman başlayacak 2023? Televizyonlar ne zaman eskiye dönecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde meydana gelen ve Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da yıkıcı etkiler bırakan depremin ardından 10. güne girildi. Peki, diziler ne zaman başlayacak 2023? Televizyonlar ne zaman eskiye dönecek?