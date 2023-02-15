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Diziler ne zaman başlayacak 2023? Televizyonlar ne zaman eskiye dönecek? Kuruluş Osman, Yürek Çıkmazı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023
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Diziler ne zaman başlayacak 2023? Televizyonlar ne zaman eskiye dönecek? Kuruluş Osman, Yürek Çıkmazı...

"Diziler ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük ve yıkıc ıdepremin ardından ülkede bir hafta milli yas ilan edildi. Tüm eğlence programları, diziler ve yarışma programlarına ara verilirken depremin üzerinden 10 gün geçti. Peki, diziler ne zaman başlayacak 2023? Televizyonlar ne zaman eskiye dönecek?

"Diziler ne zaman başlayacak 2023? Televizyonlar ne zaman eskiye dönecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde meydana gelen ve Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da yıkıcı etkiler bırakan depremin ardından 10. güne girildi. Peki, diziler ne zaman başlayacak 2023? Televizyonlar ne zaman eskiye dönecek?

TV PROGRAMLARI, DİZİLER, YARIŞMALAR BU HAFTA VAR MI?

TV programları, dizi ve yarışmaların yayınlanmaya başlayacağı tarihe ilişkin RTÜK'ten henüz açıklama gelmedi.

Dizilerin bu hafta da yayınlanmayacağı düşünülürken bazı yarışma programları ve dizilerin 20 Şubat Pazartesi itibarıyla ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi kaynaklarca açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman 15 Şubat Çarşamba akşamı var mı sorusunun yanıtı dizinin izleyenleri tarafından araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışında yer almayan Kuruluş Osman bu akşam ekrana gelmeyecek.

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevilen dizi Yürek Çıkmazı, ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

Yürek Çıkmazı'nın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

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