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Depremde en çok hasar gören il ve ilçeler hangileri? Bakanlık çalışmanın detaylarını paylaştı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte deprem 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sonrası depremden en çok etkilenen il ve ilçeler de belirlendi. İşte 10 ilde ilk hasar tespit verilerine göre, depremden en çok hasar alan ilçeler...