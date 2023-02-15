15 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Depremde en çok hasar gören il ve ilçeler hangileri? Bakanlık çalışmanın detaylarını paylaştı

Depremde en çok hasar gören il ve ilçeler hangileri? Bakanlık çalışmanın detaylarını paylaştı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte deprem 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sonrası depremden en çok etkilenen il ve ilçeler de belirlendi. İşte 10 ilde ilk hasar tespit verilerine göre, depremden en çok hasar alan ilçeler...

Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:50
  • 1
  • 38
Depremde en çok hasar gören il ve ilçeler hangileri? Bakanlık çalışmanın detaylarını paylaştı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 38
Depremde en çok hasar gören il ve ilçeler hangileri? Bakanlık çalışmanın detaylarını paylaştı

İlk hasar tespit verilerine göre, depremden en çok hasar alan ilçeler, Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri olarak belirlendi.

  • 3
  • 38
Depremde en çok hasar gören il ve ilçeler hangileri? Bakanlık çalışmanın detaylarını paylaştı

Bakanlık tarafından afet sonrası binalarda oluşan durum, "hasarsız", "az hasarlı", "orta hasarlı", "ağır hasarlı", "acil yıkılacak" ve "yıkık" binalar şeklinde sıralanıyor.

  • 4
  • 38
Depremde en çok hasar gören il ve ilçeler hangileri? Bakanlık çalışmanın detaylarını paylaştı

Buna göre, deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binalar "hasarsız", deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalar ise "az hasarlı" binalar olarak değerlendirilerek, bu iki durumda binanın kullanılmasında bir sakınca görülmüyor.

  • 5
  • 38
Depremde en çok hasar gören il ve ilçeler hangileri? Bakanlık çalışmanın detaylarını paylaştı

Afet sonrası duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalar ise "orta hasarlı binalar" olarak değerlendiriyor. Orta hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden, yani yapı onarılmadan ya da güçlendirilmeden yapının kullanılmaması öneriliyor, ancak eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebiliyor.