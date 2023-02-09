Niran Ünsal'dan acı haber! “Hakkını helal et oğlum”
Türkiye’yi kahreden deprem sonrası enkaz çalışmaları devam ederken bir acı haber de Niran Ünsal’dan geldi. Ünlü şarkıcı 4 gündür haber almaya çalıştığı ve 'Can kardeşim' dediği arkadaşının vefat ettiğini öğrendi. Ünsal'ın paylaşımı takipçilerini derinden üzdü. İşte Niran Ünsal'ın o paylaşımı...
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor. 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçerken 'Can kardeşim' dediği arkadaşının vefat ettiğini öğrenen Niran Ünsal, acı haberi takipçileri ile paylaştı.
Ünsal, "Kardeşimden haber yok 3 gün oldu" demişti...
İşte Nİran Ünsal'ın o paylaşımı:
"Ah oğlum, can kardeşim. Dört gündür ulaşmaya çalışıyorum. Hiçbir telefonuma yanıt alamadım, hiçbir mesaja geri dönüş yapmadın. Sosyal medya hesaplarından yazdım. Hiçbir mesajı görmedin ne eşin ne de sen. Dört gündür içimizde yanan ateş günden güne büyüyor. Ooooy oy ne söylesem ne yazsam bu acının tarifi yok. Kardeşim yaşanan depremde İskenderun'da bugün enkaz altından çıkarılmış. Vefat haberini az önce öğrendim. Eşi ve çocuğu hayatta çok şükür fakat kendisi vefat etmiş. Çok üzgünüm Rabb'im seni rahmeti ile sarsın guzum seni hiç kırmadım, üzmedim. Hakkını helal et oğlum. Eşin ve çocuğun bize emanet"
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