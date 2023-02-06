06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.02.2023
ABONE OL
Oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük depremin ardından yeni haberler gelmeye devam ediyor. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken bir haber de tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu kızına ve kızının annesine ulaşamadığını duyurdu.

Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde de yıkımlara neden oldu. Depremin ardından tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki pek çok ili etkileyen deprem sonrasında Hatay'da bulunan kızı ve eski eşine ulaşamadığını açıkladı.

Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum..." ifadelerini kullandı.

10 ilde şiddetli deprem! 10 İLDE ŞİDDETLİ DEPREM!
THY deprem bölgesine ek seferler hazırlıyor THY DEPREM BÖLGESİNE EK SEFERLER HAZIRLIYOR
Acı haberler peş peşe geliyor ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR
Kahramanmaraş’ta 7,4 büyüklüğünde deprem KAHRAMANMARAŞ'TA 7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Balıkesir’de korkutan deprem! BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA