İlayda Şeker’den Adıyaman'daki kuzeni için yardım çağrısı: Otelde enkaz altındalar
Survivor eski yarışmacısı İlayda Şeker, Kahramanmaraş depremi sonrası yardım istedi. 10 ilde hissedilen ve deprem sonrası kuzeninin Adıyaman'da otelde enkaz altında olduğunu söyleyen Şeker, "Isaas otelde enkaz altındalar. Çok fazla ağrıları olduklarını ve ağrı kesici, su ihtiyaçlarını dile getirdiler. Lütfen olduğumuz gruplarda yaygınlaştıralım” çağrısında bulundu.
Türkiye'de 4. seviye alarm kararı alınan deprem sonrası yardım istedi. İsmail Balaban ile evli olan Şeker Adıyaman'daki kuzeninden haber alamadığını söyledi.
Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker de Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası paylaşım yaptı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası İlayda Şeker Adıyaman'daki kuzeninden haber alamayınca yardımı sosyal medyadan istedi.
Şeker paylaşımında "Kuzenim Aykut Bulut Adıyaman isias oteldeki rehber grubu ile konaklıyordu gruptan veya kuzenimden haber alamıyorum" dedi.
Kuzeninin rehber grubuyla birlikte Adıyaman'da otelde kaldıklarını söyleyen Şeker, "Tureb eğitim gezisinde olan arkadaşlar. Adıyaman Isaas otelde enkaz altındalar. Çok fazla ağrıları olduklarını ve ağrı kesici, su ihtiyaçlarını dile getirdiler. Lütfen olduğumuz gruplarda yaygınlaştıralım" çağrısında bulundu.
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