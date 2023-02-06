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Sır perdesi aralanıyor! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un kızı Leyla Çiftkurt’un ölüm nedeni ortaya çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Sır perdesi aralanıyor! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un kızı Leyla Çiftkurt’un ölüm nedeni ortaya çıktı

Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'un eğitim gördüğü Londra'daki evinde ölü bulunmuştu. Sosyeteyi sarsan ölümle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Leyla'nın bulimia (yeme bozukluğu) hastalığı yüzünden hayatını kaybetmiş olabileceğinden şüphesi üzerinde durulurken kesin sonuç çıkacak otopsi raporuyla öğrenilecek.

Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'un eğitim gördüğü Londra'daki ölümü ile ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Leyla'nın bulimia (yeme bozukluğu) yüzünden hayatını kaybetmiş olabileceği bilgisi geldi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Leyla uzun süredir bu hastalığın pençesindeymiş. Perşembe günü otopsiye alınan Leyla'nın yapılan ilk tetkiklerinde kalbinin durduğu, bunun nedeninin de bulimia olabileceği tahmin ediliyormuş.

KESİN SONUÇ 1 HAFTA SONRA

Kanında potasyum eksikliği görülen Leyla'nın kesin ölüm nedeni bir haftaya kadar çıkacak otopsi raporuyla anlaşılacakmış.

Bu arada acı haberi alır almaz, merhum kuzeni Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ile Londra'ya giden Aslı Çetiner'in en büyük destekçilerinden biri de, o sırada Londra'daki evinde olan teyzesi Çiğdem Simavi olmuş.

Tek çocuğunu kaybeden ve Londra'ya gitmeyerek evinde taziyeleri kabul eden Tahsin Bey'in evi, gelenlerle dolup taşıyormuş. Bu süreçte Aslı Çetiner'in en büyük destekçileri Caroline Koç ve Çiğdem Simavi olmuş. Caroline Hanım, Londra'ya giderken yalnız bırakmadığı Aslı Hanım'ın orada da bir dakika olsun yanından ayrılmıyormuş.

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