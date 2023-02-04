Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

SULTAN VE FERİT ARASINDA NELER OLUYOR?

Dizinin gerçek hikaye olduğu daha önce açıklanmıştı. İddiaya göre Sultan'ın çocuğu da Ferit'ten. ''Diziyle ilgili en son en ilginç gelişme'' denildi. İşte detaylar...

Ferit'in Pelin ve Seyran'dan önce yalının hizmetlilerinden Sultan ile yakınlaştığı ve ikilinin 1 çocuklarının olduğunu iddia ediliyor.