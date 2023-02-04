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Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2023
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Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

"Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

"Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Fragman gelir gelmez haberimiz içerisine eklenecektir.

SULTAN VE FERİT ARASINDA NELER OLUYOR?

Dizinin gerçek hikaye olduğu daha önce açıklanmıştı. İddiaya göre Sultan'ın çocuğu da Ferit'ten. ''Diziyle ilgili en son en ilginç gelişme'' denildi. İşte detaylar...

Ferit'in Pelin ve Seyran'dan önce yalının hizmetlilerinden Sultan ile yakınlaştığı ve ikilinin 1 çocuklarının olduğunu iddia ediliyor.

Magazin yorumcuları tarafından ortaya atılan iddialar sosyal medyayı salladı. Ferit'in yalının hizmetçisiyle ilişkisi olduğunu ve küçük oyuncunun Ferit'in oğlu olduğunu anlatılan açıklamada ''Ferit, Seyran'la evlenmeden önce, Sultan hanımla sık sık mutfakta yakınlaşıyorlar. Fırat aslında Ferit'in çocuğu. Bu diziyle ilgili en son en ilgin gelişme.

Bunun da böyle olduğu ortaya çıkacak ilerleyen bölümlerde. Pelin de hamile. Tam Yalı Çapkını ismi yakışmış diziye ve Ferit'e.'' ifadeleri kullanıldı.

HİZMETÇİ SULTAN VE FERİT İLİŞKİSİ GİZLİ OLMAKTAN ÇIKIYOR MU?

Sultan'ın çocuğunun Ferit'ten olduğunun ortaya çıkmasının ardından neler olacağı da merak ediyor. Halis Ağa torununu kabul edecek mi? Ferit oğluna sahip çıkacak mı? Halis Ağa Sultan'ı kabul edecek mi? Yeni bölümlerde tüm merak edilen sorular yanıt bulacak.

YALI ÇAPKINI HİKAYESİ SONUNDA NE OLUYOR?

Yalı Çapkını hikayesi sonunda ne oluyor sorusu gündemden düşmüyor. Yalı Çapkını hikayesinin gerçek hayattan esinlenerek yazıldığı biliniyor. Yalı Çapkını'nın esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka."

Yalı Çapkını dizisinin uyarlandığı gerçek hayata dair bilgilerin paylaşılmasının etik olmaması nedeniyle paylaşılmıyor. Dolayısıyla Yalı Çapkını dizisinin finali ile ilgili bilgiler tahminden öteye gitmiyor.

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