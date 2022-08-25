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İşte Gülşen'in cezaevine giriş görüntüleri! Gülşen hapiste ne kadar kalacak? Şakşakçıları alkışlarla uğurladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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İşte Gülşen’in cezaevine giriş görüntüleri! Gülşen hapiste ne kadar kalacak? Şakşakçıları alkışlarla uğurladı

İmam Hatiplilere yönelik sözleriyle büyük tepki çeken ve tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen'in şakşakçıları cezaevi binası önünde alkış tuttu. Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, ne kadar ceza alacağı merak ediliyor. Peki Gülşen ne kadar ceza alacak? İşte detaylar...

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen'i alkışlarla cezaevine gönderdi.

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmış ve bu sözleriyle ilgili hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Gülşen, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tutuklanmasına hükmetmişti. Hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen'i alkışlarla cezaevine gönderdi.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

Gülşen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." ifadelerine yer verdi.

A Haber ekranlarında Gülşen'in tutuklanmasını değerlendiren Avukat Pıunar Hacıbektaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Hacıbektaşoğlu'nun sözleri:

İMAM HATİP SAPKINLIĞIN ADRESİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Soruşturma halkı kin ve halkı tahrik nedeniyle gözaltı kararıyla birlikte başlatıldı. İmam Hatip gibi bir eğiitm kurumunu sapkınlığın adresi olarak göstermek İmam Hatipli olan insanlar için büyük bir aşağılama ve hakaret taşıyordu. Bunu hangi ruh haliyle söyledi gerçekten inanılmaz. Bunu çok kolaylıkla sarfetti.

KAÇMA ŞÜPHESİ Mİ VAR?

Kaçma şüphesi, delilleri karartma gibi şeyler var mı bunları bilmiyoruz ama suç sabit. Tutuklama kararı tartışılabilir ama açılan soruşturma son derece yerinde bir soruşturma.

KARAR TARTIŞILABİLİR

Gözaltı kararıyla birlikte iddianamenin bu yönde düzenlenecek olması doğrudur. Ancak kaçma şüphesi ve delilleri karartma durumu tartışılabilir. Ama toplumun geneli bu duruma bir tepki gösterdi. Gözaltı kararı da çok hızlı bir şekilde geldi. 3 suçtan oluşan bir durum söz konusu.

GÜLŞEN NE KADAR CEZA ALACAK?

Gülşen azami 6 aydan maksimum 3 yıla kadar ceza alabilir. 81 ilde farklı yaşamlar olabilir. Ama bir şarkıcı espri dese de böyle bir şey söylemesi kabul edilemez. Anadan doğduğu gibi sahneye çıkan sanatçıları 6-7 gün konuşuyor bu toplum.

7 GÜN İTİRAZ SÜRECİ VAR

Şu an Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürülecek. 7 gün içinde itiraz süreci var. Yarından itibaren avukatları mutlaka tutuklamaya itiraz edecektir.

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