İşte Gülşen’in cezaevine giriş görüntüleri! Gülşen hapiste ne kadar kalacak? Şakşakçıları alkışlarla uğurladı

KARAR TARTIŞILABİLİR

Gözaltı kararıyla birlikte iddianamenin bu yönde düzenlenecek olması doğrudur. Ancak kaçma şüphesi ve delilleri karartma durumu tartışılabilir. Ama toplumun geneli bu duruma bir tepki gösterdi. Gözaltı kararı da çok hızlı bir şekilde geldi. 3 suçtan oluşan bir durum söz konusu.

GÜLŞEN NE KADAR CEZA ALACAK?

Gülşen azami 6 aydan maksimum 3 yıla kadar ceza alabilir. 81 ilde farklı yaşamlar olabilir. Ama bir şarkıcı espri dese de böyle bir şey söylemesi kabul edilemez. Anadan doğduğu gibi sahneye çıkan sanatçıları 6-7 gün konuşuyor bu toplum.