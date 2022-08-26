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İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile konser verdi! Muğla'da yaşadığı kazayı anlattı: Arabanın içindeyken yangın çıktı ve oğlum İdo...

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Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile konser verdi! Muğla’da yaşadığı kazayı anlattı: Arabanın içindeyken yangın çıktı ve oğlum İdo...

Muğla'da trafik kazası geçiren ve ayak tarak kemiklerinde kırık tespit edilen sanatçı İbrahim Tatlıses hastanedeki tedavisinin ardından Yalıkavak'ta konser verdi. Kaza anlarını seyircilere anlatan İbrahim Tatlıses "Hiç bir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, doktorum 'Böyle olacak' dedi. Affedin." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

AYAĞINDA KIRIKLAR VAR

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneye getirildiğinde bilincinin açık olduğunu bildirdi.

Gerekli tetkiklerin hastanede hızlıca yapıldığını anlatan Şener, "Kafa, göğüs kafesi ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıklar için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortopedi uzmanlarınca muayene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu arada ailesi ve sanatçı arkadaşları Tatlıses'i tedavi altında olduğu hastanede yalnız bırakmadı.

BÜYÜK BİR KAZA

Oğlu Ahmet Tatlı, hastane önünde yaptığı açıklamada, babasının kötü bir kaza atlattığını ifade etti.

Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Tatlı, "Gerçekten büyük bir kaza. Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde. Allah'ın takdiri, buna da şükür. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir. Doktorlar öyle söyledi. Rabbim bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

VIZ GELİR TIRIS GİDER

Şarkıcı Ebru Yaşar da ziyaret ettiği Tatlıses'in neşesinin yerinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şaşkınlığı var ama dedim ki 'Seni bir kurşun öldürmemiş araba kazası vız gelir tırıs gider'. Akşama da sahne alacak, ayağında kırık var. Her şey yolunda, çocukları yanında. Şu anda sahne alacağım diyor. Kazadan dolayı bayağı korkmuş. Çok ciddi bir kaza, arkada uzanıyormuş, üç kez arabanın içerisinde yuvarlanmış. Ayağı kırılmış ama bilincini kaybetmemiş."

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, Bodrum'da yaşayan bazı sanatçı ve iş adamları da hastaneye gelerek Tatlıses'i ziyaret etti.

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

RESTORANA HAREKET ETTİ

Tatlıses'in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmedi. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etti.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE KONSER VERDİ

İbrahim Tatlıses tedavisinin ardından Yalıkavak'ta sahne aldı. Tatlıses, ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyledi. Durumunun iyi olduğu görülen Tatlıses, performansıyla büyük beğeni topladı. Tatlıses'in sahnesini izlemeye oğlu İdo, kızı Dilan ve aile dostları da geldi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses'e izleyiciler de eşlik etti.

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Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenabıhak meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiç bir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı ben arabanın içerisindeyim kül olacağız ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler" dedi.

İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi

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