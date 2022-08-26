İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile konser verdi! Muğla’da yaşadığı kazayı anlattı: Arabanın içindeyken yangın çıktı ve oğlum İdo...

AYAĞINDA KIRIKLAR VAR

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneye getirildiğinde bilincinin açık olduğunu bildirdi.

Gerekli tetkiklerin hastanede hızlıca yapıldığını anlatan Şener, "Kafa, göğüs kafesi ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıklar için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortopedi uzmanlarınca muayene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu arada ailesi ve sanatçı arkadaşları Tatlıses'i tedavi altında olduğu hastanede yalnız bırakmadı.