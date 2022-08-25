Gülşen ne kadar ceza alacak? Gülşen neden tutuklandı? Uzman Avukat A Haber'de açıkladı: Yurt dışına kaçma şüphesi...
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklandı. A Haber ekranlarına katılan Avukat Pıunar Hacıbektaşoğlu alınan kararını değerlendirdi. Hacıbektaşoğlu, Gülşen'in imam hatiplileri sapkınlığın merkezi olarak tanımlamasının büyük bir suç olduğunu ifade ederken tutuklama kararını değerlendirdi. Peki Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin hukuki süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şarkıcı Gülşen, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti.
Gözaltına alınan Gülşen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Polis tarafından adliyeye getirilen Gülşen, otoparktan adliyeye giriş yaptı. Cumhuriyet savcısına ifade veren Gülşen, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılığınca yazılan sevk yazısında, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun konser sırasında yaptığı konuşmada imam hatiplilerle ilgili söz ve beyanlarda bulunduğu, bunların basın yayın organlarında, sosyal medya platformlarında yer aldığı ve sarf edilen sözlerin toplumun bir kesiminde yoğun tepkilere neden olduğu belirtildi. Bu tepkilerin, özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşım ve yorumla gündem olduğu kaydedilen sevk yazısında, ''soruşturma konusu sözlerin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kamu güvenliğini bozucu ve sarsıcı niteliğe haiz olduğu, bu şekilde halkın farklı özelliklerine sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik içirmesi nedeniyle TCK 216/1. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunun unsurlarını oluşturduğu, bu kapsamda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve CMK 100. maddede yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu'' belirtildi.
Şüphelinin, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanması talep edildi.
Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Gülşen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." ifadelerine yer verdi
A Haber ekranlarında Gülşen'in tutuklanmasını değerlendiren Avukat Pıunar Hacıbektaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Hacıbektaşoğlu'nun sözleri:
İMAM HATİP SAPKINLIĞIN ADRESİ OLARAK GÖSTERİLDİ
Soruşturma halkı kin ve halkı tahrik nedeniyle gözaltı kararıyla birlikte başlatıldı. İmam Hatip gibi bir eğiitm kurumunu sapkınlığın adresi olarak göstermek İmam Hatipli olan insanlar için büyük bir aşağılama ve hakaret taşıyordu. Bunu hangi ruh haliyle söyledi gerçekten inanılmaz. Bunu çok kolaylıkla sarfetti.
KAÇMA ŞÜPHESİ Mİ VAR?
Kaçma şüphesi, delilleri karartma gibi şeyler var mı bunları bilmiyoruz ama suç sabit. Tutuklama kararı tartışılabilir ama açılan soruşturma son derece yerinde bir soruşturma.
KARAR TARTIŞILABİLİR
Gözaltı kararıyla birlikte iddianamenin bu yönde düzenlenecek olması doğrudur. Ancak kaçma şüphesi ve delilleri karartma durumu tartışılabilir. Ama toplumun geneli bu duruma bir tepki gösterdi. Gözaltı kararı da çok hızlı bir şekilde geldi. 3 suçtan oluşan bir durum söz konusu.
GÜLŞEN NE KADAR CEZA ALACAK?
Gülşen azami 6 aydan maksimum 3 yıla kadar ceza alabilir. 81 ilde farklı yaşamlar olabilir. Ama bir şarkıcı espri dese de böyle bir şey söylemesi kabul edilemez. Anadan doğduğu gibi sahneye çıkan sanatçıları 6-7 gün konuşuyor bu toplum.
7 GÜN İTİRAZ SÜRECİ VAR
Şu an Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürülecek. 7 gün içinde itiraz süreci var. Yarından itibaren avukatları mutlaka tutuklamaya itiraz edecektir.
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