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Fenerbahçe taraftarı imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e arka çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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Fenerbahçe taraftarı imam hatiplilere hakaret eden Gülşen’e arka çıktı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Ön Eleme maçında Austria Wien'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı, imam hatiplilere hakaret eden ve tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek vermek amacıyla, "Yurtta aşk, cihanda aşk" isimli şarkıyı hep bir ağızdan söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Austria Wien'i 4-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

FENERBAHÇE TARAFTARI GÜLŞEN'E ARKA ÇIKTI

Tribünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlardan bir bölümü, imam hatliplilere 'sapık' diyen ve hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanan Gülşen'e arka çıktı.

Fenerbahçe taraftarları, Gülşen'e ait, "Yurtta aşk cihanda aşk" isimli şarkının, "Elimi de kolumu da bağla hadi, Bir odaya bir ömür hapset hadi, Becerebilirsen zapt et hadi." kısmını bir ağızdan okudu.

PUTIN LEHİNE TEZAHÜRAT YAPMIŞ, UEFA'DAN CEZA ALMIŞLARDI

Yine Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümü, geçtiğimiz günlerde de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan maçta benzer bir provokasyona imza atmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapan taraftarlar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp UEFA'dan ceza almıştı.

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