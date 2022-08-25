25 Ağustos 2022, Perşembe
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İşte Gülşen'in cezaevine giriş görüntüleri! Gülşen'in şakşakçıları alkışlarla uğurladı
İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen’i alkışlarla cezaevine gönderdi.