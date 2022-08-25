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İşte Gülşen'in cezaevine giriş görüntüleri! Gülşen'in şakşakçıları alkışlarla uğurladı

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Giriş: 25.08.2022 22:59
İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen’i alkışlarla cezaevine gönderdi.
İşte Gülşen’in cezaevine giriş görüntüleri!
İşte Gülşen'in cezaevine giriş görüntüleri!
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