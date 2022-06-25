Burcu Esmersoy 2 milyonluk evine VIP oyuncak aldı: Fiyatı dudak uçuklattı! Turnuva düzenleyecek

Burcu Esmersoy, VIP oyuncağını Bodrum'daki evine yerleştirdi.



Bu arada 45 yaşındaki sunucu, yaz sonu kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi ve mobil oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Nazım Akmandil ile üçüncü evliliğini yapacak.







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