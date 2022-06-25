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Burcu Esmersoy 2 milyonluk evine VIP oyuncak aldı: Fiyatı dudak uçuklattı! Turnuva düzenleyecek

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Burcu Esmersoy 2 milyonluk evine VIP oyuncak aldı: Fiyatı dudak uçuklattı! Turnuva düzenleyecek

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, yüzde 50 indirimle 2 milyon liraya aldığı evine langırt koydurttu. Futbol aşığı Esmersoy, VIP langırtı ile turnuva düzenleyecek.

Reklamlar, sunuculuk ve sosyal medya iş birlikleri sayesinde Türkiye'nin en çok kazanan ünlü isimlerinin başında gelen Burcu Esmersoy'un dekorasyona olan ilgisini de bilmeyen yok.

Güzel sunucu, Çeşme ve İstanbul'daki evlerinin yanı sıra Bodrum'da 2020'de satın aldığı lüks villasını da özenle dekore ettirdi.


Önceki gün de Bodrum'daki evine giden Burcu Esmersoy, lüks bir mağazada gördüğü kristal langırta hayran kaldı.

Futbola olan sevgisiyle bilinen güzel sunucu, tam 89 bin 950 TL olan langırtı satın aldı.

Burcu Esmersoy, VIP oyuncağını Bodrum'daki evine yerleştirdi.

Bu arada 45 yaşındaki sunucu, yaz sonu kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi ve mobil oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Nazım Akmandil ile üçüncü evliliğini yapacak.


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