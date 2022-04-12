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Burcu Esmersoy ekibi için kesenin ağzını açtı! Küçük bir servet harcadı

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ve her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Burcu Esmersoy, sosyal medyayı aynı zamanda bir kazanç kapısı haline getirdi. Marka işbirlikleri, reklamlar, sosyal medya gelirleri derken adeta para basan ünlü isim, başarısında büyük payı olan 6 kişilik ekibi için kesenin ağzını açtı. Teşekkür için Dubai tatili organize eden Esmersoy, küçük bir servet harcadı.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 12:02
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Burcu Esmersoy ekibi için kesenin ağzını açtı! Küçük bir servet harcadı

Burcu Esmersoy, marka işbirlikleri, reklamlar, sosyal medya gelirleri derken para basıyor.

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Burcu Esmersoy ekibi için kesenin ağzını açtı! Küçük bir servet harcadı

Esmersoy başarısında büyük payı olan 6 kişilik ekibini teşekkür amacıyla Dubai'ye tatile götürdü.

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Burcu Esmersoy ekibi için kesenin ağzını açtı! Küçük bir servet harcadı

Posta'nın haberine göre; Hiçbir masraftan kaçınmayan Esmersoy, ekibiyle Ceasars Palace Bluewaters adlı otelde kaldı.

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Burcu Esmersoy ekibi için kesenin ağzını açtı! Küçük bir servet harcadı

250 BİN TL'LİK TATİL

Esmersoy bu tatil için 250 bin TL harcadı.

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Burcu Esmersoy ekibi için kesenin ağzını açtı! Küçük bir servet harcadı

Öte yandan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde parmağındaki tektaşla dikkat çekmişti.