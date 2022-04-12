Burcu Esmersoy ekibi için kesenin ağzını açtı! Küçük bir servet harcadı

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ve her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Burcu Esmersoy, sosyal medyayı aynı zamanda bir kazanç kapısı haline getirdi. Marka işbirlikleri, reklamlar, sosyal medya gelirleri derken adeta para basan ünlü isim, başarısında büyük payı olan 6 kişilik ekibi için kesenin ağzını açtı. Teşekkür için Dubai tatili organize eden Esmersoy, küçük bir servet harcadı.