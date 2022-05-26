Burcu Esmersoy’un günlük kazancı dudak uçuklattı





Sadece Mayıs ayı içerisinde bir parfüm ile pırlanta markasının yüzü olan güzel sunucu, ünlü bir moda firması için de özel koleksiyon hazırladı. Bununla da kalmayan Esmersoy, 4.1 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabını da adeta 'darphaneye' çevirdi.