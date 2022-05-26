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Burcu Esmersoy'un günlük kazancı dudak uçuklattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Burcu Esmersoy’un günlük kazancı dudak uçuklattı

Sosyal medya sayesinde hatrı sayılır bir servet elde eden Burcu Esmersoy, bu ay tam yedi markayla iş birliği yaptı. Güzel sunucu, toplamda da 3 milyon 600 bin TL’yi cebine koydu. Esmersoy’un Mayıs ayındaki günlük kazancı da yaklaşık 116 bin TL’ydi...

Rol aldığı reklamlar, yaptığı iş birlikleri ve sosyal medya sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Burcu Esmersoy, adeta bir holdinge dönüştü.



Sadece Mayıs ayı içerisinde bir parfüm ile pırlanta markasının yüzü olan güzel sunucu, ünlü bir moda firması için de özel koleksiyon hazırladı. Bununla da kalmayan Esmersoy, 4.1 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabını da adeta 'darphaneye' çevirdi.



15 SANİYEDE 100 BİN TL!

Reklam içerikli 15 saniyelik video paylaşması karşılığında 100 bin, yine reklam içerikli gönderi başına da 150 bin TL alan 46 yaşındaki sunucu, sadece Mayıs ayı içerisinde sosyal medyasından beş ayrı markanın tanıtımını yaptı.



Pırlanta markasının reklamından 2 milyon, moda markasıyla yaptığı iş birliğinden de 1 milyon TL alan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan da toplam 600 bin TL kazandı.



Yani güzel sunucu, sadece Mayıs ayı içerisinde toplam 3 milyon 600 bin TL'yi bu sayede cebine koymuş oldu.

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