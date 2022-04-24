Rachel Araz Kiresepi ile Aslıhan Doğan Turan'ın kabusu oldu! Burcu Esmersoy ile pişti olma korkusu!
Burcu Esmersoy, eski nişanlısı ve eski kankasının eşleri olan Rachel Araz Kiresepi ile Aslıhan Doğan Turan’ın kabusu oldu. Birçok etkinlikten davet alan ikili, Burcu Esmersoy’la pişti olmaktan korkuyor.
Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Burcu Esmersoy, eski nişanlısı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz ve eski dostu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın başına dert oldu.
Geçtiğimiz aylarda iki güzele gönderme yapan güzel sunucu, "Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz. Böyle şeyler yapmayın olur mu?" sözleriyle gündem olmuştu...
Esmersoy daha sonra katıldığı bir davette Rachel Araz'la pişti olmuştu.
O davette güzel sunucudan köşe bucak kaçan ve ecel terleri döken Rachel Araz Kiresepi ile Aslıhan Doğan Turan, şimdilerde Burcu Esmersoy paniği yaşamaya başladı.
Ünlü Influencer'ların davet aldıkları etkinliklerden isim listesi istedikleri öğrenildi. Burcu Esmersoy'un da katılacağı etkinliklere yoğunluklarını bahane gösterip katılamayacaklarını ileten ikili, önümüzdeki günlerde birçok ünlü ismin katılacağı lüks bir etkinliğe de davet edildi.
Ancak Esmersoy'un adını duyan Araz ve Aslıhan Doğan, yine evlerinde oturmayı tercih etti.
Rachel Araz ve Aslıhan Doğan, eşleri Sami Kiresepi ve Arda Turan ile ailece dostluk kurdu. Sami Kiresepi ile evliliğin eşinden dönen Burcu Esmersoy, bir dönem Arda Turan'la çok sıkı dosttu.
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