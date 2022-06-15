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Burcu Esmersoy ve İzzet- Yasemin Özilhan çiftinin 30 milyonluk sefaleti! Evleri başlarına bela oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Burcu Esmersoy ve İzzet- Yasemin Özilhan çiftinin 30 milyonluk sefaleti! Evleri başlarına bela oldu

Burcu Esmersoy ve İzzet- Yasemin Özilhan çiftinin Çeşme'de bulunan evleri başlarına bela oldu. Alaçatı Port’ta değeri 30 milyon TL’yi bulan ultra lüks villalarla ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Birçok ünlünün de ev sahibi olduğu bölgedeki villaların kanalizasyonu olmadığı, bu nedenle 2/3 ayda bir vidanjörle temizlik yaptırmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı.

Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen Alaçatı Port, 2021 Şubat'ında meydana gelen hortumun ardından korku dolu anlara sahne olmuştu.



Bölgedeki milyonluk evler kadar, lüks yatlar da aşırı rüzgar nedeniyle büyük hasar gördü. Panikleyen zenginler de felaketin ardından milyonluk villalarını birbiri ardına satışa çıkarmaya başlamıştı...



Hortumun yaralarını güçlükle saran Alaçatı Port'la şimdi de akıllara durgunluk veren bir gerçek ortaya çıktı.



EVLERİ LAĞIM BASABİLİR!
Bölgede evi olan bir sosyal medya fenomeninin yaptığı paylaşımla gün yüzüne çıkan gerçek, "milyonluk sefalet" dedirtti. Alaçatı Port bölgesinde bulunan evlerde, kanalizasyon bulunmuyor.



Bu nedenle aralarında Yasemin-İzzet Özilhan, Caroline Koç ve Bucu Esmersoy'un da bulunduğu ultra lüks villaların sahipleri, 2/3 ayda bir vidanjör çağırarak atıkları temizlettiriyor. Aksi halde, evi lağım suları basıyor!

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