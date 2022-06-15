Burcu Esmersoy ve İzzet- Yasemin Özilhan çiftinin 30 milyonluk sefaleti! Evleri başlarına bela oldu





Bu nedenle aralarında Yasemin-İzzet Özilhan, Caroline Koç ve Bucu Esmersoy'un da bulunduğu ultra lüks villaların sahipleri, 2/3 ayda bir vidanjör çağırarak atıkları temizlettiriyor. Aksi halde, evi lağım suları basıyor!

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