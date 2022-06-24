Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, perşembe akşamı Survivor yarışmacıları ile yaptığı canlı yayında, finalin tarihini duyurdu. Peki, Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak?