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Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak?

Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de finale sayılı günler kaldı. Yarışmayı takip edenler final tarihi ve büyük ödül hakkında detayları merak ediyor. Peki, Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak?

Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, perşembe akşamı Survivor yarışmacıları ile yaptığı canlı yayında, finalin tarihini duyurdu. Peki, Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak?

Survivor All Star finali için nefesler tutuldu. Yarışmacı sayısının 6'ya indiği yarışmada final rotası belli oldu. Acun Ilıcalı, perşembe akşamı Survivor yarışmacıları ile yaptığı canlı yayında, finalin tarihini duyurdu.

Ilıcalı, büyük finalin tam 1 hafta sonra olacağını söyledi. Fenomen yarışmaca bu hafta sonu ve hafta içi bir yarışmacının elenmesiyle final dörtlüsü kesinlik kazanacak.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor All Star'da büyük finale kısa bir süre kala Acun Ilıcalı, sezonun bitiş tarihine yönelik açıklama yaptı. Ilıcalı 23 Haziran Perşembe akşamı finalin tam 1 hafta sonra olacağını söyledi. Bu bilgilere göre Survivor All Star yarı finali 29 Haziran Çarşamba günü, büyük finali de 30 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

Yarışma bittikten sonra MasterChef Türkiye 2022 sezonu 1 Temmuz cuma günü Tv8 ekranlarında başlayacak.

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