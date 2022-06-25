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Erkan Petekkaya'dan hakkında çıkan haberlere cevap geldi: Kalp krizi geçirmedim!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Erkan Petekkaya’dan hakkında çıkan haberlere cevap geldi: Kalp krizi geçirmedim!

Yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya'nın, yeni projesinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Erkan Petekkaya, hakkında çıkan haberleri paylaştığı video ile iddialara cevap etmedi.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

51 yaşındaki oyuncunun acilen hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğuna dair haberler sosyal medyada hızlıca yayıldı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ CANLI KANLI SETTEYİM"

Söz konusu iddiaların ardından Petekkaya'dan videolu yanıt geldi.

Çıkan haberleri yalanlayan oyuncu, "Gördüğünüz gibi canlı kanlı setteyim, kalp krizi geçirmedim, çalışıyorum. Sevgiler, saygılar." açıklamasını yaptı.

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